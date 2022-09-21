Оно подтверждает слухи о колоссальных размерах видеокарты

Несмотря на то, что компания Nvidia вчера официально представила GeForce RTX 4090 и даже представила ее физические размеры, трудно сказать, как она будет сочетаться с остальными компонентами ПК. Предыдущие утечки, изображающие видеокарту, предполагали, что она будет такой же огромной, как и ее предшественница. Теперь Nvidia продемонстрировала видео о сборке системы с новой флагманской видеокартой RTX 4090.

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Для этого Nvidia скооперировалась с профессиональными сборщиками ПК LiquidHaus. Нельзя не заметить, что Nvidia использует материнскую плату компании EVGA для демонстрации. Это довольно интересный ход, учитывая недавний разлад между двумя компаниями. По ходу видео становится очевидным истинный размер GeForce RTX 4090, а для крепления видеокарты к корпусу требуется три винта.

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Кроме того, пользователи также теряют доступ к двум слотам PCIe, а это означает, что многим компонентам системы, подключаемым через эти слоты придется искать замену. Хотя рассматриваемая здесь GeForce RTX 4090 Founders Edition не провисает, во многих случаях пользователям придется раскошелиться на специальный кронштейн для графической карты, если он не будет входить в комплект. Еще одна проблема будет заключаться в том, чтобы видеокарта поместилась в корпусе ПК небольшого размера. Кроме того придется модернизировать систему питания компьютера, заменив блок питания на более мощный. Ну, и стоит также задуматься о будущих счетах за электричество, которые станут существенно больше.