В целом её дизайн похож на предшественника, но имеет увеличенные вентиляторы и обновленный логотип

Компания NVIDIA собирается анонсировать свой флагманский графический процессор RTX 4090 на архитектуре Ada Lovelace всего через несколько часов. Многим очень интересно, как будут выглядеть видеокарты NVIDIA оригинального дизайна, известные, как Founders Edition. Похоже, что сегодня появилась такая возможность.

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Ресурсу Videocardz.com удалось получить изображение грядущего флагмана компании в варианте RTX 4090 Founders Edition, который похож на текущий флагман Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, имеющий толщину три слота и два вентилятора. Как и предполагалось ранее, на видеокарте будет размещен выполненный новым шрифтом NVIDIA обновленный логотип RTX, который можно было заметить на засветившихся в сети некоторое время назад изображениях упаковки, а также на собственном сайте компании.

Если приглядеться, то можно заметить увеличившийся в размерах по сравнению с текущим поколением видеокарт на архитектуре Ampere осевой вентилятор. Это вполне соответствует появившейся несколько недель назад утечке о модели RTX 4080:

Напомню, что флагманская на данном этапе видеокарта RTX 4090 будет основана графическом процессоре AD102, включающем 16384 ядра CUDA, а также получит 24 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6X и типичное энергопотребление 450 Вт. Ожидается, что флагманская модель будет анонсирована вместе с другой видеокартой RTX 4080, которая в свою очередь будет выпущена в двух вариантах с 16 ГБ и 12 ГБ и основана на разных графических процессорах: AD103 и AD104 соответственно.

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Нам остается лишь набраться терпения и дождаться официальных заявлений компании на неминуемо приближающейся прямой трансляции NVIDIA с мероприятия GeForce Beyond.