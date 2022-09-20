Пока NVIDIA ведет обратный отсчет дней до анонса серии GeForce RTX 40, Intel готовится к собственному отложенному запуску графических процессоров. Серия Arc Alchemist, выпущенная для мобильных и недорогих настольных компьютеров, наконец-то вступает в самую ожидаемую стадию - выпуск настольных видеокарт среднего и высокого класса.
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Пэт Гелсингер сфотографировался с видеокартой Arc A770 Limited Edition, собственной разработки Intel, которая также будет доступна для розничной продажи. Генеральный директор Intel подтверждает, что компания сейчас готовит первую партию этих карт к запуску, но не упоминается, когда именно это произойдет.
Напомню, что Intel откладывала запуск настольных моделей серии Arc Alchemist очень долго и обещала выпустить графические процессоры Arc A7, как она сообщала «позже летом», хотя лето закончилось почти три недели назад.
Скорее всего, Intel представит серию графических процессоров на мероприятии Innovation, которое состоится всего через неделю 27 сентября. В этот день компания также представит серию настольных процессоров 13-го поколения Core под кодовым названием Raptor Lake.