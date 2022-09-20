Однако Пэт Гелсингер не сообщил дату выхода в продажу и рынки, на которых она будет доступна

Пока NVIDIA ведет обратный отсчет дней до анонса серии GeForce RTX 40, Intel готовится к собственному отложенному запуску графических процессоров. Серия Arc Alchemist, выпущенная для мобильных и недорогих настольных компьютеров, наконец-то вступает в самую ожидаемую стадию - выпуск настольных видеокарт среднего и высокого класса.

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Пэт Гелсингер сфотографировался с видеокартой Arc A770 Limited Edition, собственной разработки Intel, которая также будет доступна для розничной продажи. Генеральный директор Intel подтверждает, что компания сейчас готовит первую партию этих карт к запуску, но не упоминается, когда именно это произойдет.

Напомню, что Intel откладывала запуск настольных моделей серии Arc Alchemist очень долго и обещала выпустить графические процессоры Arc A7, как она сообщала «позже летом», хотя лето закончилось почти три недели назад.

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Скорее всего, Intel представит серию графических процессоров на мероприятии Innovation, которое состоится всего через неделю 27 сентября. В этот день компания также представит серию настольных процессоров 13-го поколения Core под кодовым названием Raptor Lake.