Как известно, по крайней мере, одна из будущих видеокарт RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace от Nvidia преодолела барьер тактовой частоты 3 ГГц во время тестирования в 3DMark Time Spy Extreme. Что касается конкурирующих решений от компании AMD в лице Radeon RX 7000, то информация об их частотном потенциале была окутана тайной, хотя одна утечка подтвердила ключевые характеристики графических процессоров Navi 31, Navi 32 и Navi 33 на базе RDNA 3. Инсайдер под ником @9550Pro заявляет, что AMD снова превзошла Nvidia с точки зрения тактовых частот.
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Инсайдер утверждает, что одна из будущих видеокарт на архитектуре RDNA 3 сможет увеличить частоту до 4 ГГц без использования экстремальных систем охлаждения. У его предшественника был большой потенциал для разгона благодаря тому, что он производился на техпроцессе TSMC N7. Серия Radeon RX 7000 может приблизиться к заветной цифре, по крайней мере, в обычных условиях. Оверклокеры могут продвинуться ещё дальше, используя жидкий азот.
С другой стороны, реальная производительность зависит не только от исходных тактовых частот. AMD утверждает, что RDNA 3 будет как минимум на 50% быстрее своего предшественника. Однако решение компании использовать дизайн на основе чиплета для графических процессоров Navi 31 и Navi 32 может привести к значительной разнице в производительности с монолитными чипами, такими как AD102 и AD103.