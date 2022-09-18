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Gigabyte готовит к выходу видеокарту GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти
Информация об этом появилась на сайте EEC
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 Несмотря на то, что уже скоро мы увидим видеокарты нового поколения от Nvidia, текущему поколению видеокарт ещё рано уходить на покой. Один из крупнейших производителей компьютерных комплектующих Gigabyte на официальном веб-сайте EEC разместила сведения о нескольких новых моделях видеокарт серии RTX 30. Всего представлено пять новых невыпущенных видеокарт, но одна привлекает особое внимание, так как это модель серии RTX 30 с совершенно новой конфигурацией памяти: GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Запись в базе данных, обнаруженная Harukaze5719, имеет кодовое название Gigabyte «GV-N307TGAMING OC ST-16GD».

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 Это не первое упоминание о Nvidia GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ. Предполагался выпуск этой карты как Gigabyte, так и компанией Asus еще в январе этого года. Похоже, что Nvidia и её партнеры будут использовать все возможности для продажи старых графических процессоров Ampere в ближайшие недели и месяцы, и предложение более широкого спектра конфигураций памяти для всей серии видеокарт является неплохим выходом. Неделю назад другой инсайдер указал, что на рынок якобы выйдут GeForce RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti с GDDR6X и RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102.

 На данном этапе не известно, будет ли 16-гигабайтная версия GeForce RTX 3070 Ti основана на графическом процессоре GA102 или GA104. Ниже представлен список из пяти новых видеокарт компании.

GV-N307TGAMING OC ST-16GD;

GV-N307TGAMING OC ST-8GD;

GV-N3070GAMING OC ST-8GD;

GV-N306TGAMING OC ST-8GD;

GV-N3060GAMING OC ST-12GD.

 Все пять новых карт имеют в названии буквы «ST», это указывает на то, что они будут новыми моделями Project Stealth. Это семейство имеет минимальный шум при работе сводит к минимуму препятствия для воздушного потока в системе. В них используется давно проверенная технология WindForce от Gigabyte, с настройкой «silent» в BIOS и расположением разъема питания для уменьшения путаницы кабелей.

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 Стоит сказать, что появление в списке EEC новых моделей не означает их обязательного появления в реальности, а может свидетельствовать лишь о планах выпуска подобных моделей. Но, как известно, планам иногда не суждено сбываться, либо они могут быть значительно скорректированы.

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