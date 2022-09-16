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ASRock показала свою видеокарту Arc A750
Новинка была представлена на игровом мероприятии Tokyo Game Show
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 Сегодня стартовало мероприятие Tokyo Game Show. Хотя это игровое шоу не стоит удивляться появляющимся оттуда новостям об аппаратном и программном обеспечении для ПК. В качестве примера можно привести довольно внушительную выставку от ASRock, на которой была продемонстрирована первая видеокарта компании серии Intel Arc A750.

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 На своем веб-сайте японский источник сообщает, что карта ASRock A750 относится к линейке Challenger вместе с Arc A380, выпущенной несколько недель назад. По словам Hermitage Akihabara, более мощная видеокарта в линейке Challenger оснащена кулером с двумя осевыми вентиляторами и имеет толщину в два слота. Она также оснащается двумя выходами HDMI, двумя выходами DisplayPort и парой 8-контактных разъемов питания.

 В японском рекламном ролике источник сообщает, что помимо A750, на стенде ASRock была часть стенда, где проводилась демонстрация Arc A770. Разумеется, на выставке также были представлены видеокарты ASRock Challenger Arc A380, одна из таких карт использовалась в игровом ПК ASRock.

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 Неизвестно, соответствуют ли спецификации ASRock Challenger Arc A750 эталонным значениям Intel, или имеет более высокие тактовые частоты графического процессора и памяти. Наверняка вскоре мы узнаем больше о грядущих моделях как от ASRock, так и от других партнеров Intel. 

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