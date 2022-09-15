Новинка входит в состав готового игрового компьютера компании серии Legion

Сегодня в сеть попали фотографии ещё одной видеокарты RTX 4090. На этот раз новинка произведена компанией Lenovo и входит в состав игровой системы серии Legion. Видеокарта, как и полагается флагману имеет огромные размеры, занимает четыре слота расширения в системе и еле вписывается по габаритам в корпус LEGION. Хотя название карты частично скрыто, ясно видно, что это новый флагман Nvidia. Видимый шрифт также соответствует обновленному дизайну логотипа серии RTX 40. Судя по фотографии за снабжение энергией видеокарты отвечает единственный разъем, предположительно, 12VHPWR.

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Компания Lenovo, как и другие крупные производители компьютерной техники, создает собственные модели готовых игровых систем. Ранее Lenovo уже выпускала игровые ПК с Radeon RX 6900XT которые имели аналогичный угловатый дизайн кожуха системы охлаждения.

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В очередной раз напомню, что GeForce RTX 4090 станет флагманской моделью грядущей серии RTX 40 на архитектуре Ada lovelace, предположительно оснащенная графическим процессором AD102 c 16384 ядрами CUDA. Кроме того впервые игровая видеокарта получит невероятные 24 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6X, а также TDP на уровне 450 Вт. Кастомные модели от ведущих компаний будут иметь еще большую мощность, которая может достигать 600 и более ватт. Поэтому не удивительно, что все уже просочившиеся в сеть модели имеют очень большие системы охлаждения, занимающие на материнской плате 3,5 - 4 слота.