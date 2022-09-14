Кроме отсутствия разъема питания, карта не имеет разгона и подсветки вентиляторов системы охлаждения

Сегодня на китайском портале Weibo появилась информация, что компания Gunnir выпустила еще один более простой вариант видеокарты Arc A380 с базовыми тактовыми частотами, получившей название Index. В этой модели отсутствует 6-контактный разъем питания, что значительно повышает совместимость графической карты с системами низкого уровня.

реклама

По сравнению с вариантом Photon с заводским разгоном физические размеры карты почти не изменились. Карта всего на несколько миллиметров толще, но имеет более простую серую цветовую схему, без светодиодной подсветки.

Наиболее заметные различия между Photon и новым Index заключаются в характеристиках карты. Как было сказано у Index вообще нет заводского разгона, а штатная частота ограничена 2000 МГц, что на 450 МГц меньше по сравнению с разогнанной Arc A380 Photon.

Для большинства геймеров, которым в первую очередь нужен графический процессор Arc, Photon будет лучшей картой из-за дополнительной мощности и запаса по частоте. Но для пользователей, которые хотят установить графический процессор Intel в свою систему с недорогим блоком питания, Index будет достаточно.

Напомню, что Arc A380 является новой дискретной видеокартой Intel начального уровня с 8 ядрами Xe, 8 модулями трассировки лучей и 128 векторными движками Matrix Xe.

Согласно тестам A380, её игровая производительность по сегодняшним меркам довольно посредственная и находится между GTX 1650 и RX 6500 XT. Но самая большая проблема связана с драйверами дискретной графики Intel, которые делают игровую производительность A380 такой низкой и нестабильной. В некоторых играх A380 работает очень хорошо, но в других A380 полностью проигрывает конкурентам, как RX 6400 и GTX 1650.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На стороне Gunnir Arc A380 невысокая стоимость в 139 долларов. В настоящее время карта доступна только в азиатском регионе.