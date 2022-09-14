Сегодня на китайском портале Weibo появилась информация, что компания Gunnir выпустила еще один более простой вариант видеокарты Arc A380 с базовыми тактовыми частотами, получившей название Index. В этой модели отсутствует 6-контактный разъем питания, что значительно повышает совместимость графической карты с системами низкого уровня.
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По сравнению с вариантом Photon с заводским разгоном физические размеры карты почти не изменились. Карта всего на несколько миллиметров толще, но имеет более простую серую цветовую схему, без светодиодной подсветки.
Наиболее заметные различия между Photon и новым Index заключаются в характеристиках карты. Как было сказано у Index вообще нет заводского разгона, а штатная частота ограничена 2000 МГц, что на 450 МГц меньше по сравнению с разогнанной Arc A380 Photon.
Для большинства геймеров, которым в первую очередь нужен графический процессор Arc, Photon будет лучшей картой из-за дополнительной мощности и запаса по частоте. Но для пользователей, которые хотят установить графический процессор Intel в свою систему с недорогим блоком питания, Index будет достаточно.
Напомню, что Arc A380 является новой дискретной видеокартой Intel начального уровня с 8 ядрами Xe, 8 модулями трассировки лучей и 128 векторными движками Matrix Xe.
Согласно тестам A380, её игровая производительность по сегодняшним меркам довольно посредственная и находится между GTX 1650 и RX 6500 XT. Но самая большая проблема связана с драйверами дискретной графики Intel, которые делают игровую производительность A380 такой низкой и нестабильной. В некоторых играх A380 работает очень хорошо, но в других A380 полностью проигрывает конкурентам, как RX 6400 и GTX 1650.
На стороне Gunnir Arc A380 невысокая стоимость в 139 долларов. В настоящее время карта доступна только в азиатском регионе.