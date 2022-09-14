Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Gunnir представила еще одну модель Arc A380 лишенную 6-контактного разъема питания
Кроме отсутствия разъема питания, карта не имеет разгона и подсветки вентиляторов системы охлаждения
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

 Сегодня на китайском портале Weibo появилась информация, что компания Gunnir выпустила еще один более простой вариант видеокарты Arc A380 с базовыми тактовыми частотами, получившей название Index. В этой модели отсутствует 6-контактный разъем питания, что значительно повышает совместимость графической карты с системами низкого уровня.

реклама

 По сравнению с вариантом Photon с заводским разгоном физические размеры карты почти не изменились. Карта всего на несколько миллиметров толще, но имеет более простую серую цветовую схему, без светодиодной подсветки.

 Наиболее заметные различия между Photon и новым Index заключаются в характеристиках карты. Как было сказано у Index вообще нет заводского разгона, а штатная частота ограничена 2000 МГц, что на 450 МГц меньше по сравнению с разогнанной Arc A380 Photon.

 Для большинства геймеров, которым в первую очередь нужен графический процессор Arc, Photon будет лучшей картой из-за дополнительной мощности и запаса по частоте. Но для пользователей, которые хотят установить графический процессор Intel в свою систему с недорогим блоком питания, Index будет достаточно.

 Напомню, что Arc A380 является новой дискретной видеокартой Intel начального уровня с 8 ядрами Xe, 8 модулями трассировки лучей и 128 векторными движками Matrix Xe.

 Согласно тестам A380, её игровая производительность по сегодняшним меркам довольно посредственная и находится между GTX 1650 и RX 6500 XT. Но самая большая проблема связана с драйверами дискретной графики Intel, которые делают игровую производительность A380 такой низкой и нестабильной. В некоторых играх A380 работает очень хорошо, но в других A380 полностью проигрывает конкурентам, как RX 6400 и GTX 1650.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 На стороне Gunnir Arc A380 невысокая стоимость в 139 долларов. В настоящее время карта доступна только в азиатском регионе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #arc alchemist #arc a380 #видеокарты intel #intel arc a380 #видеокарты 2022 #a380 #intel arc #gunnir
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западные геймеры предпочитают предтоповые видеокарты и ждут выхода RTX 4080 и RTX 4070
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
6
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
32
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
22
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
4
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
46
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
3
Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
1
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
303
Инсайдеры назвали финальный список из 83 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12
+
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
15
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
«Лысый из AMD» покидает компанию
12
В Fallout 76 стартовала «Экспедиция в Питт»
+
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
15
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
6
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Nvidia – текущие цены на видеокарты RTX 3000 являются нормальными, а в будущем они увеличатся
14
NVIDIA: любители игр предпочитают покупать видеокарты, не бывшие в употреблении
44
Apple A16 Bionic показал увеличение производительности GPU на 28% по сравнению с A15 Bionic
2
NVIDIA не исключает, что может поручить выпуск своих чипов Intel
7

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
31
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
50
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
74
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
5
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
32
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
16
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
23:19
и?
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
sevik68
23:14
через недельку спрос на графические процессоры упадет в разы, но этот финансовый клоун мечтает о своем
NVIDIA: снижение цен на графические процессоры продлится до декабря
Frags
23:11
Заглот, ты - дебил. Есть 4 международные валюты: американский доллар евро британский фунт японская иена. Всё остальное - это местечковый фантики, нахер больше нигде не нужные. Где ты реалами кроме Бр...
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Родион Даллари
23:09
Если будут равны, то с выходом 3d v cash опять голубые будут в коленно-локтевой позе. +Добавим ежегодную смену сокета то вообще жопа. Времена синих были с корой дуба. Тогда да.
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
bsb5068
23:05
Вы брали нетаки? Дохли у вас? Я лично уже не один десяток клиентам поставил и себе домой, не первый год покупаю их, пока ни один не вернулся. N600s серия. А вот платы, вд, и прочего г дохлых уже много...
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
Евгений Пригожин
23:00
В любой валюте,но конвертация в иные валюты,чем рубль будет происходить по нашему внутреннему курсу.Например 1долл.=250руб
США решили "отрезвить" Китай по вопросу Тайваня пакетом превентивных санкций в области электроники
miragus
23:00
В амд не дураки, тоже будут держать цену :)
NVIDIA: снижение цен на графические процессоры продлится до декабря
Зю
22:46
Когда приезжаешь на великий Запад и хочешь купить тушёнки...
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Свет из холодильника
22:43
Потому что ты тупой ебалай и пиздабол, любитель фейков и говна. Zen 3 уничтожает весь интеловский мусор включая каличный 12xxx. Zen 4 покроет 13xxx как бык овцу. И вот ещё что, пошёл нахуй тупой еблан...
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Ultimauser
22:43
Расскажешь это моему 5800х3д?
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем