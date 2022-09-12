Кроме того планируется появление видеокарты RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102

До выхода нового поколения видеокарт серии RTX 40 от Nvidia остается совсем немного времени. Однако компания не собирается отказываться сразу от текущего поколения видеокарт.

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Похоже, что Nvidia и ее партнеры готовят как минимум еще три видеокарты в линейке GeForce RTX 30. Об этом сообщает инсайдер Zed Wang, также известный как MEGAsizedGPU. Согласно его данным у Nvidia в разработке находятся видеокарты RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102. Добавление этих карт в линейку в ближайшее время может сигнализировать о том, что до появления на рынке карт среднего класса GeForce RTX 40 осталось еще несколько месяцев.

Если это правда, то выпуск новой GeForce RTX 3060 с 8 ГБ ОЗУ может подстегнуть продажи карт на данном графическом процессоре при соответствующей ей стоимости. Конечно, новая модель будет иметь меньше видеопамяти, чем оригинал с его 12 ГБ, но никаких других изменений в спецификациях не указывается. Однако такой шаг также потребует урезания шины со 192-битной до 128-битной для 8 ГБ, что в свою очередь отразится на пропускной способности. Без какой-либо другой перебалансировки ядер CUDA, тактовых частот, она будет уступать продаваемой в настоящее время RTX 3060.

Обновление GeForce RTX 3060 Ti может привести к более позитивным изменениям, если информация Зеда Ванга верна. Эта модель получит значительное повышение скорости памяти с 14 Гбит/с на 19 Гбит/с. Учитывая эту информацию, можно ожидать увеличения пропускной способности памяти примерно на 35%.

Что касается GeForce RTX 3070 Ti, то согласно источнику, "новинка" будет использовать графический процессор GA102. Этот графический процессор используется на флагманских картах Nvidia. Похоже, что у Nvidia скопилось много отбракованных графических процессоров GA102, но с достаточным количеством рабочих ядер для новой RTX 3070 Ti.

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Напомню, что на мероприятии GeForce Beyond 20 сентября ожидается официальный запуск флагманской видеокарты следующего поколения RTX 4090 и, возможно, появятся некоторые подробности о ценах и доступности. Возможно появится аналогичная информация и о GeForce RTX 4080 и RTX 4070.