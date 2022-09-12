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В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
Кроме того планируется появление видеокарты RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102
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 До выхода нового поколения видеокарт серии RTX 40 от Nvidia остается совсем немного времени. Однако компания не собирается отказываться сразу от текущего поколения видеокарт.

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 Похоже, что Nvidia и ее партнеры готовят как минимум еще три видеокарты в линейке GeForce RTX 30.  Об этом сообщает инсайдер Zed Wang, также известный как MEGAsizedGPU. Согласно его данным у Nvidia в разработке находятся видеокарты RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102. Добавление этих карт в линейку в ближайшее время может сигнализировать о том, что до появления на рынке карт среднего класса GeForce RTX 40 осталось еще несколько месяцев.

 Если это правда, то выпуск новой GeForce RTX 3060 с 8 ГБ ОЗУ может подстегнуть продажи карт на данном графическом процессоре при соответствующей ей стоимости. Конечно, новая модель будет иметь меньше видеопамяти, чем оригинал с его 12 ГБ, но никаких других изменений в спецификациях не указывается. Однако такой шаг также потребует урезания шины со 192-битной до 128-битной для 8 ГБ, что в свою очередь отразится на пропускной способности. Без какой-либо другой перебалансировки ядер CUDA, тактовых частот, она будет уступать продаваемой в настоящее время RTX 3060.

 Обновление GeForce RTX 3060 Ti может привести к более позитивным изменениям, если информация Зеда Ванга верна. Эта модель получит значительное повышение скорости памяти с 14 Гбит/с на 19 Гбит/с. Учитывая эту информацию, можно ожидать увеличения пропускной способности памяти примерно на 35%.

 Что касается GeForce RTX 3070 Ti, то согласно источнику, "новинка" будет использовать графический процессор GA102. Этот графический процессор используется на флагманских картах Nvidia. Похоже, что у Nvidia скопилось много отбракованных графических процессоров GA102, но с достаточным количеством рабочих ядер для новой RTX 3070 Ti.

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 Напомню, что на мероприятии GeForce Beyond 20 сентября ожидается официальный запуск флагманской видеокарты следующего поколения RTX 4090 и, возможно, появятся некоторые подробности о ценах и доступности. Возможно появится аналогичная информация и о GeForce RTX 4080 и RTX 4070.

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Антон Иванов
02:09
Если она на гарантии, то есть шанс отбить свое, перейти на норма карту и еще на обмыв останется )))
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
hardware
02:07
готовь пятнашку сверху
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
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