Об этом свидетельствует путаница со спецификациями GeForce RTX 4070

На сегодня предполагается, что Nvidia выпустит графические карты серии GeForce RTX 40 в октябре. Таким образом еще предстоит подождать около двух месяцев, прежде чем мы получим официальные спецификации от Nvidia. До тех пор придется довольствоваться утечками, например, той, которая предполагает, что спецификации RTX 4070 не являются окончательными, так как Nvidia рассматривает две версии карты.

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Было уже довольно много слухов о спецификациях RTX 4070. От карты, которая может превзойти RTX 3090 Ti, до платы, соответствующей RTX 3090. Согласно инсайдеру kopit7kimi, Nvidia может рассматривать две версии RTX 4070. Одна версия PG141-SKU340/341, предположительно представляет собой полную реализацию графического процессора AD104 с 7680 ядрами CUDA и общей мощностью карты 285 Вт.

Вторая версия PG141-SKU336/337 предположительно имеет 7168 ядер CUDA и общую мощность 250 Вт. Инсайдер предполагает, что она по производительности будет соответствовать RTX 3090.

Помимо разницы в производительности, основное различие между двумя RTX 4070 заключается в конфигурации памяти. Предположительно, SKU340/341 имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, работающей на скорости 21 Гбит/с и 192-битную шину с общей пропускной способностью 504 ГБ/с. С другой стороны, модель SKU336/337 имеет 10 ГБ видеопамяти GDDR6X, также работающей со скоростью 21 Гбит/с, шину шириной 160 бит и пропускную способность 420 ГБ/с, что на 84 ГБ/с меньше, чем у первого варианта.

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Ресурс VideoCardz утверждает, что Nvidia, скорее всего, создаст RTX 4070 Founders Edition на основе одной из этих моделей, а другую оставит партнерам для нестандартных дизайнов. Существует также вероятность того, что Nvidia выпустит менее производительную модель под названием RTX 4070, а затем представит RTX 4070 Ti с использованием полного графического процессора AD104.