За счет чего произошло снижение веса пока остается только гадать

Обновленные модели Sony PlayStation 5 поступили в продажу в Австралии. Единственные различия, которые можно увидеть - это снижение веса. Sony PlayStation 5 CFI-1202A (с оптическим приводом) и PlayStation 5 CFI-1202B (цифровой) на 300 и 200 г легче текущих версий соответственно.

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Год назад сообщалось в новостях о том, что Sony незаметно изменило оборудование PlayStation 5, чтобы выпускать консоли на 300 г легче. Тогда стало ясно, что Sony сделала для уменьшения веса. Предприимчивый ютубер открыл устройство и увидел, что радиатор уменьшился в размерах и массе. Это был очевидный шаг Sony по экономии средств, но в новой модели температура системы была выше на 3-5 градусов.

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Каким образом Sony смогла еще урезать 200 или 300 г остается пока загадкой. Маловероятно, что Sony могла настолько уменьшить вес оптического привода. Новости о снижении веса консоли PS5 появились сразу после объявления цен дистрибьюторами Sony по всему миру. Данный шаг компании не затронул только США. В Австралии, где были замечены новые модели, оба варианта подорожали на 50 австралийских долларов (около 35 долларов). Вряд ли рост стоимости вызван заменой компонентов консоли. Sony просто обвинила текущие глобальные экономические условия и их влияние на бизнес в росте цен. По крайней мере, на данный момент ни Microsoft, ни Nintendo не последовали примеру Sony и оставили стоимость своих консолей на прежнем уровне.