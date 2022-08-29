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Sony уменьшила вес PlayStation 5 еще на 300 граммов
За счет чего произошло снижение веса пока остается только гадать
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 Обновленные модели Sony PlayStation 5 поступили в продажу в Австралии. Единственные различия, которые можно увидеть - это снижение веса. Sony PlayStation 5 CFI-1202A (с оптическим приводом) и PlayStation 5 CFI-1202B (цифровой) на 300 и 200 г легче текущих версий соответственно.

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 Год назад сообщалось в новостях о том, что Sony незаметно изменило оборудование PlayStation 5, чтобы выпускать консоли на 300 г легче. Тогда стало ясно, что Sony сделала для уменьшения веса. Предприимчивый ютубер открыл устройство и увидел, что радиатор уменьшился в размерах и массе. Это был очевидный шаг Sony по экономии средств, но в новой модели температура системы была выше на 3-5 градусов.

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 Каким образом Sony смогла еще урезать 200 или 300 г остается пока загадкой. Маловероятно, что Sony могла настолько уменьшить вес оптического привода. Новости о снижении веса консоли PS5 появились сразу после объявления цен дистрибьюторами Sony по всему миру. Данный шаг компании не затронул только США. В Австралии, где были замечены новые модели, оба варианта подорожали на 50 австралийских долларов (около 35 долларов). Вряд ли рост стоимости вызван заменой компонентов консоли. Sony просто обвинила текущие глобальные экономические условия и их влияние на бизнес в росте цен. По крайней мере, на данный момент ни Microsoft, ни Nintendo не последовали примеру Sony и оставили стоимость своих консолей на прежнем уровне.

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ложь,пиздеж,и провокация
Sony уменьшила вес PlayStation 5 еще на 300 граммов
Валерий Муравицкий
00:40
А ты почитай английскую прессу не пробовал на эту тему, как там уже плачутся все англичане в комментах? Они впервые русским лайки после февраля стали в комментах свить, когда платёжки коммунальные ста...
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
IRanPast
00:38
Как же вы хохлы палитесь с "с их ЗП - это не проблема", пол миллиона рублей это приличные деньги в любой валюте, и уж совсем не радостные тарифы для ЖКХ
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Kolyvan
00:33
С их ЗП - это не проблема. Какое дело сколько платят англичане Валерию из рф? Лучше своей страной займись. Вы ватнички все про другие страны, но про свою страну вам не интересно.
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
RedStone
00:31
слился здесь только ты, а нормальные люди покупают исходя из приемлемой стоимости, необходимого быстродействия, дополнительных возможностей и т.д.
Инсайдер раскрыл характеристики процессоров Ryzen 7000 прямо перед самым их анонсом
Kolyvan
00:23
Сейчас проблем нет, но они скоро появятся. Наша страна будет как Куба, которая навсегда осталась в 50-х.
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