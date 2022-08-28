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Производительность GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark Time Spy Extreme аналогична RTX 3080
Новая утечка также сообщает о производительности младшего представителя линейки RTX 4x60 - GeForce RTX 4060
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 За последние несколько недель многочисленные утечки позволили получить немало информации о видеокартах серии RTX 4000 на архитектуре Ada Lovelace от Nvidia. Как и ожидалось, GeForce RTX 4080 и RTX 4090 превзойдут действующего чемпиона GeForce RTX 3090 Ti, а GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti попытаются не отставать от него, значительно превзойдя своих предшественников. Теперь сообщение от ещё одного инсайдера проливает свет на младших представителей серии: GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060.

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 Пользователь @QbitLeaks якобы наткнулся на предположительно ранние экземпляры видеокарт. Старшая в линейке модель GeForce RTX 4060 Ti по сообщению инсайдера имеет мощность от 270 до 280 Вт, а тактовая частота графического процессора составляет 2,6 ГГц. Данные характеристики позволяет видеокарте получить 8600 баллов в тесте 3D Mark Time Spy с настройками Extreme, что примерно соответствует довольно мощной GeForce RTX 3080 из текущего поколения. Предполагается, что GeForce RTX 4060 Ti будет основана на графическом процессоре AD104-180, который содержит 6144 ядер CUDA, а также оснащается локальной памятью объемом 10 ГБ на 160-битной шине со скоростью 17,5 Гбит/с.

 Младший представитель линейки Nvidia GeForce RTX 4060 в том же тесте получает около 6000 баллов, потребляя при этом около 240 Вт. Тактовая частота графического процессора выше, чем у модели "Ti" и составляет около 2,7 ГГц. Данный результат соответствует одной из самых востребованных моделей текущего поколения GeForce RTX 3060 Ti. Предыдущая утечка предполагает, что GeForce RTX 4060 основана на графическом процессоре AD106-300 с 3968 ядрами CUDA, имеет 8 ГБ памяти со скоростью 17 Гбит/с и 128-битную шину, что дает пропускную способность памяти 272 ГБ/с. Это довольно странно, особенно если учесть, что GeForce RTX 3060 имеет 192-битную шину и 12 ГБ видеопамяти на скорости 15 Гбит/с при общей пропускной способности памяти 360 ГБ/с. 

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 Архитектура Ada Lovelace предлагает значительное обновление по сравнению с Ampere. Следовательно, прирост производительности должен быть намного более значительным. Тем не менее рассматриваемые GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 почти наверняка не являются серийными экземплярами, и можно ожидать, что финальный продукт будет работать ещё лучше. Более того, видеокарты серии xx60 обычно выпускаются намного позже, чем высококлассные модели. Поэтому весьма вероятно, что GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti не увидят свет до 2023 года, что дает Nvidia достаточно времени, чтобы избавиться от имеющихся проблем и оптимизировать работу своих будущих видеокарт среднего ценового диапазона.

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