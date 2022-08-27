Но проблемы всё-таки есть, их признала компания Intel и продолжает работу над оптимизацией

Как известно, важным для видеокарты является не только высокая производительность, но и совместимость. В то время как AMD и Nvidia не имеют больших проблем в этом плане, у Intel Arc Alchemist все еще есть некоторые проблемы, которые нужно решить. Главной проблемой является удручающая поддержка устаревших API.

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Немецкое новостное издание PC Games Hardware протестировало видеокарту Arc A380 в 50 играх, выпущенных в период с 1999 по 2022 год. Сайт использовал для тестов модель Arc A380 Photon 6GB OC компании Gunnir, одну из трех моделей Arc A380 доступных на рынке.

В целом совместимость Arc A380 с 50 играми была довольно приличной, учитывая состояние драйверов Intel Arc. У видеокарты были проблемы только с девятью играми из 50, протестированных PC Games Hardware.

Удивило, что Arc A380 плохо работала с Doom Eternal, Quake 2 RTX, Halo Infinite или Spider-Man Remastered, учитывая, что эти игры используют API Vulkan или DirectX 12. Конечно, Arc должен замечательно работать с играми на современных API. Но опять же, не нужно путать производительность с совместимостью.

Результаты PC Games Hardware также показали, что Arc безупречно работает с API, предшествующими DirectX 12. Популярные игры, такие как Counter-Strike: Global Offensive (DirectX 9) или The Witcher 3 (DirectX 11), работали без сбоев. Интересно, что немецкое издание исключило из своего тестирования другие популярные игры Steam, в том числе Dota 2 (DirectX 11), Apex Legends (DirectX 11) и Lost Ark (DirectX 11).

Intel признала, что Arc плохо работает с DirectX 11 и более старыми API. Компания стремится сократить разрыв в производительности между устаревшими API и DirectX 12, но это долгая работа.

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Видеокарта Arc A380 доступна в Китае уже пару месяцев. Модель ASRock Challenger Arc A380 недавно появилась в продаже на территории США по цене 139,99 долларов благодаря Newegg, но была быстро распродана.