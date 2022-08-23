Таким образом завершился его трехлетний период поддержки

Xiaomi A3 является последним смартфоном Xiaomi в ныне несуществующей линейке Android One. Телефон среднего класса, выпущенный три года назад, подошел к концу своего периода поддержки после получения августовского патча безопасности.

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Новое обновление для Mi A3 выходит с номерами версий программного обеспечения «V12.0.23.0 RFQEUXM» и «V12.0.26.0 RFQMIXM» для европейской и глобальной моделей телефона соответственно. Обновление имеет объем всего 10,45 МБ и приносит исправления ошибок, улучшенную безопасность, а также оптимизированную производительность.

Как было сказано, вероятно, это последнее запланированное обновление, которое получит Mi A3. Телефон дебютировал в июле 2019 года и получил своё первое обновление уже в августе того же года. Это показывает, что Xiaomi выполнила свое обещание о двух основных обновлениях ОС Android и трехлетней поддержке программного обеспечения в целом. Напомню, что поддержка Mi A2 закончилась в июле прошлого года, через три года после его запуска в 2018 году.

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Хотя у Mi A3 были свои проблемы, как и у всех телефонов Xiaomi по программе Android One, он был любим довольно большим числом энтузиастов, которые наслаждались прекрасным сочетанием чистой ОС Android и аппаратного обеспечения с хорошим соотношением цены и качества.