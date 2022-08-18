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Ошибки AGESA являются причиной переноса выхода процессоров AMD Ryzen 7000
Такую информацию сообщир ресурс hardwareLuxx, ссылаясь на свои источники
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 Для тех кто следит за новостями из мира компьютерной техники не является секретом информация о переносе даты выпуска процессоров AMD Ryzen 7000 с 15 на 27 сентября. Теперь, согласно отчету hardwareLuxx, стала ясна причина данного шага со стороны AMD. Судя по всему, компания решает проблемы AGESA в материнских платах, что является главной причиной переноса даты выпуска. К сожалению, hardwareLuxx заявляет, что ему не известна причина ошибок микрокода AGESA.

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 AGESA является основной прошивкой AMD для всех ее современных материнских плат и микропроцессоров. В результате AGESA сегодня является важнейшим аспектом всех систем Ryzen. Баги в AGESA вполне способны разрушить стабильность системы и помешать правильному функционированию критически важных компонентов, таких как порты USB, память, шины PCIe, тактовые частоты, подача питания и т. д.

 Нетрудно догадаться, почему у AMD трудности с низкоуровневым программным обеспечением материнских плат. AM5 является совершенно новой архитектурой материнских плат, включающей в себя новые стандарты для AMD: память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, а также совершенно новый дизайн чипсета. Поэтому, тестирование новой системной архитектуры очень сложно в условиях ограниченного времени.

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 Это не единичный случай. Почти все новые платформы от Intel и AMD имеют ошибки, которые ломают планы в день запуска. Поэтому AMD необходимо обеспечить минимальный уровень стабильности в первый день выпуска. Если это условие не может быть выполнено, то релиз нужно сдвинуть, чтобы платформа была успешной и не вызвала гневные отзывы пользователей.

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