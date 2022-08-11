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Intel опубликовала результаты тестирования Arc A750 почти в 50 играх
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 В новом видео на своем YouTube канале компания Intel поделилась свежими тестами грядущей видеокарты Arc A750 Limited Edition. Согласно результатам Intel в разрешении 1080p и 1440p, производительность Arc A750 находится на том же уровне, что и у Nvidia GeForce RTX 3060, являющейся одной из лучших видеокарт.

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 Результаты показывают, что Arc A750 обеспечивает до 3% более высокую производительность, чем GeForce RTX 3060 при разрешении 1080p, и до 5% при разрешении 1440p в 43 играх с API DirectX 12. Arc A750 работала немного быстрее, чем GeForce RTX 3060, в играх, которые также используют Vulkan API.

 Компания официально не раскрыла спецификации Arc A750. Тем не менее видеокарта, скорее всего, будет иметь 24 ядра Xe, 3072 шейдерных процессоров и 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Кроме того, тактовая частота в режиме разгона, вероятно, находится в районе отметки 2300 МГц.

 Для сравнительного теста Intel использовала GeForce RTX 3060 XC Gaming от EVGA, одну из самых быстрых моделей GeForce RTX 3060 на рынке. Кроме того, тестирование проводилось на идентичных системах на базе процессора Core i9-12900K с использованием 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 с пониженной до 4800 МГц частотой, твердотельным накопителем MP600 Pro XT 4 ТБ в операционной системе Windows 11 со сбалансированным режимом питания.

 Следует отметить, что видеокарта Arc A750 использовала инженерный драйвер Intel, тогда как GeForce RTX 3060 использовала сертифицированный драйвер GeForce 516.59 WHQL. Драйверы Arc Alchemist все еще находятся в стадии разработки, так что это может сдерживать производительность Arc A750 в игровых тестах. Intel признала, что Arc хуже работает со старыми API, поэтому использовала только игры с DirectX 12 и Vulkan.

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 У Intel все еще есть много времени, чтобы оптимизировать драйверы. Компания не установила конкретных сроков запуска настольной версии Arc Alchemist. Тем не менее производитель заявил в недавнем сообщении в блоге, что выпуск графических процессоров Intel Arc запланирован на конец этого года.

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