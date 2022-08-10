За работу новинки будет отвечать чипсет Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти

Xiaomi запланировала множество продуктов на завтрашнее ежегодное выступление Лэй Цзюня, включая новую версию планшета Pad 5 Pro. Анонсированный год назад, оригинальный Pad 5 Pro имеет 11-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 870 и основную камеру разрешением 50 Мп, а также аккумулятор емкостью 8600 мАч. Судя по сообщениям Xiaomi, новый Pad 5 Pro станет более крупной альтернативой прошлогоднему Pad 5 Pro. Есть также несколько других изменений, хотя между двумя моделями очень много общего.

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Xiaomi оснастила новый вариант планшета Pad 5 Pro третьей задней камерой, при этом дизайн модуля камер стал похож на камеры смартфонов серии Xiaomi 12. Замечу, что грядущий Redmi K50 Extreme Edition также получит этот дизайн камеры с большой верхней камерой, расположенной над двумя значительно меньшими и вертикально расположенными датчиками. Но в отличие от смартфона, новый Pad 5 Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, вероятно, ту же, что и у оригинального Pad 5 Pro.

Кроме того, в этом году Pad 5 Pro получит более крупный дисплей размером 12,4 дюйма. Хотя Xiaomi еще не предоставила других подробностей о Pad 5 Pro, планшет уже появился в Geekbench под названием Xiaomi 22081281AC. Как видно из приведенных скриншотов, планшет использует однокристальную систему на чипе Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти, как и его предшественник. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 дебютирует в Китае 11 августа. Согласно информации @stufflistings, компания планирует выпустить новый планшет по всему миру в течение следующих нескольких месяцев. Однако @stufflistings не может гарантировать, что он получит именно такое название и характеристики.

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