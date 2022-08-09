Новинка представляет собой 7-нм высокопроизводительный графический процессор с 77- миллиардами транзисторов и поддержкой до 64 ГБ памяти HBM2e

На мероприятии Biren Explore Summit 2022 китайская компания Biren Technology представила свою новую вычислительную архитектуру следующего поколения GPGPU.

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Biren попытается бороться с крупными международными гигантами со своей универсальной архитектурой графических процессоров, предлагающей впечатляющие показатели производительности. Графический процессор BR100 обеспечивает производительность до 1000 терафлопс при 16-битных операциях с плавающей запятой и 2000 терафлопс при 8-битных вычислениях с фиксированной запятой. Это первый случай, когда новичок на рынке предоставляет такие характеристики.

Графический процессор производится с использованием 7-нм техпроцесса и технологии упаковки TSMC 2.5D CoWoS. Большой графический процессор BR100 может похвастаться наличием 77 миллиардов транзисторов, оснащается локальной памятью HBM2e с максимальной пропускной способностью 2,3 терафлопс с объемом до 64 ГБ, а также поддерживает интерфейсы PCIe Gen5 и CXL.

BR100 является флагманским GPGPU, основанным на архитектуре BiLiren. Кроме того компания представила всю свою линейку карт, совместимых с OAM, а также графический процессор BR104 на базе PCIe. Biren представила собственную программную платформу, известную как BIRENSUPA. Это программное обеспечение поддерживает основные платформы глубокого обучения.

Унифицированная аппаратная и программная архитектура Biren предназначена для медицинской визуализации, молекулярной динамики и электромагнитного моделирования. Графические процессоры Biren также будут использоваться China Mobile для повышения вычислительной мощности своей сети.

Как было сказано выше, компания также представила меньший графический процессор под названием BR104 с половиной вычислительной мощности и памяти. Этот графический процессор разработан для форм-фактора PCIe с TDP до 300 Вт.

Названия графических процессоров Biren чем-то похожи на названия NVIDIA, хотя калифорнийская компания не использует графические процессоры XX104 для вычислительных рабочих нагрузок. Графические процессоры Biren быстрее архитектуры NVIDIA Ampere (A100), но не так быстры, как Hopper, производительность которых в 2–2,5 раза выше.

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На данный момент нет никакой информации о доступности или ценах на графические процессоры Biren.