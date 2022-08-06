Компания стала третьим производителем дискретных видеокарт Intel Arc

В полку производителей видеокарт на базе графических процессоров Intel Arc произошло пополнение. Компания MSI представила свою новую низкопрофильную видеокарту на базе графического процессора Arc Alchemist. В отличие от моделей компаний GUNNIR и ASRock, эта карта не имеет разгона и может похвастаться только эталонными спецификациями Intel и номинальным TDP 75 Вт. Тактовая частота не изменилась и осталась на уровне 2000 МГц. Карта Arc A380 от MSI оснащен 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 15,5 Гбит/с.

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Всего несколько дней назад появился слух, что один из партнеров компании Intel отказывается от своих планов по производству графических процессоров Intel Arc. Хотя название компании не было упомянуто напрямую, высказывалось пре предположение, что это была MSI. Таким образом, демонстрация новой карты может быть подтверждением того, что эти слухи были неточными, или просто будет выпущен очень маленький тираж.

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На данный момент карта доступна только в готовых системах, которые продаются исключительно на китайском веб-сайте JD. Предварительно собранные компьютеры MSI доступны в трех различных конфигурациях, каждая из которых оснащена одной и той же видеокартой Arc A380, а также материнской платой Intel H510M или H610M Bomber. Разница только в процессоре. Самая дешевая модель оснащена чипом Core i3-10105F, а более мощные модели получат Core i5-10400F или Core i5-12400F. Цена на компьютеры находится в пределах от 3599 юаней (около 532 доллара) до 4399 юаней (650 долларов).