Известный и надежный инсайдер в области компьютерного оборудования Kopite7kimi утверждает, что владеет информацией о производительности грядущей серии видеокарт GeForce RTX 40.
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По его словам, RTX 4080 и RTX 4070 должны набрать более 15000 и 10000 баллов в тесте 3DMark TimeSpy Extreme соответственно. Чуть ранее этот же инсайдер раскрыл производительность RTX 4090, которая по его словам в том же тесте набирает около 19 тысяч баллов.
На этот раз Kopite7kimi раскрывает производительность моделей RTX 4080 и RTX 4070, выход которых ожидается после того, как RTX 4090 дебютирует в начале четвертого квартала. Инсайдер отметил, что эти оценки основаны на ранее упомянутых спецификациях, которые в данном случае означают наличие графического процессора AD103 с 10240 ядрами CUDA для RTX 4080 и графического процессора AD104 с 7168 ядрами CUDA для RTX 4070.
Если эти оценки являются правильными, то GeForce RTX 4070 является такой же быстрой, как RTX 3090 и Radeon RX 6900XT в том же тесте. В свою очередь GeForce RTX 4080 будет почти в два раза быстрее, чем RTX 3080.
Серию NVIDIA RTX 40 следует ожидать примерно в октябре этого года, все три модели, скорее всего, будут анонсированы одновременно, однако RTX 4080 и RTX 4070 будут выпущены позже.