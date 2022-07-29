Новинка уже появилась на Newegg по цене 230 баксов

Недавно выпущенная графическая карта Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ стала доступна по цене 230 долларов. Видеокарта основана на GPU Navi 24 и всего на 20 долларов дороже, чем оригинальная Radeon RX 6500 XT, являющаяся одной из лучших видеокарт в своем классе.

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Стоит сказать, что одним из наиболее сомнительных аспектов Radeon RX 6500 XT было наличие 4 ГБ памяти GDDR6. Еще в 2020 году сама AMD утверждала, что 4 ГБ недостаточно для современных игр. Поэтому решение AMD оснастить Radeon RX 6500 XT всего 4 ГБ памяти до сих пор является загадкой. Тем не менее Sapphire решила исправить данное упущение и оснастила видеокарту Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ памяти. AMD официально не представила Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти, поэтому Sapphire выпустила свою модель по собственной инициативе.

Но есть небольшое отличие "новинки" от оригинала. Тактовая частота Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ немного выше, чем у Pulse Radeon RX 6500 XT 4 ГБ. Модель на 8 ГБ имеет игровую частоту 2695 МГц и 2855 МГц в разгоне, тогда как вариант на 4 ГБ имеет игровую частоту 2685 МГц и тактовую частоту в разгоне 2825 МГц, что практически не отразится на производительности. Память также по-прежнему работает на скорости 18 Гбит/с через 64-битный интерфейс. Таким образом Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ предлагает ту же пропускную способность памяти 143,9 Гбит/с, что и любая другая Radeon RX 6500 XT.

Оригинальная Radeon RX 6500 XT имеет мощность 107 Вт, но Sapphire оценивает мощность своих моделей в 130 Вт. Чуть более высокие тактовые частоты и удвоенная память вынудили производителя на Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ разместить 8-контактный разъем питания PCIe, а не 6-контактный, как у модели с 4 ГБ памяти. Для вывода изображения на дисплей также используются по одному порту HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

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Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 8 ГБ продается на Newegg по цене 230 долларов. Это был первоначальный ценник на Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4ГБ, которая теперь продается по цене 210 долларов без учета скидок и рекламных акций. Интересно, что другие модели Radeon RX 6500 XT 4 ГБ стоят от 185 долларов, поэтому видеокарты Sapphire изначально дороже конкурентов. Ситуация усугубляется тем, что более мощная Radeon RX 6600 доступна за 260 долларов. Для многих потребителей имеет смысл перейти на Radeon RX 6600, которая имеет 8 ГБ и предлагает значительно более высокую производительность.