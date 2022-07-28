Технология улучшения изображения от компании AMD FSR 2.0 постепенно расширяет свою поддержку. Однако очень многие игровые проекты пока не имеют официальной возможности воспользоваться данной функцией, поэтому они получают неофициальную поддержку FSR2.0. Но это не относится к Chernobylite, которая получила официальную реализацию данной технологии.
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Chernobylite относится к жанру RPG с выживанием в научно-фантастическом открытом мире и, была первоначально выпущена в 2019 году. Ровно год назад Chernobylite была официально выпущена для ПК после окончания периода раннего доступа. Чтобы отпраздновать официальный выпуск игры, Chernobylite получает новый патч, который добавляет новый контент и поддерживает новые технологии.
За прошедшие 12 месяцев разработчики выпустили новую карту, добавили новое оружие и монстров, а также добавили режим виртуальной реальности. Юбилейное обновление, которое доступно с сегодняшнего дня, содержит новый DLC с побочной историей под названием «Прибытие».
Однако самым главным является обеспечение поддержки AMD FSR 2.0. Это не пользовательский мод, а официальное введение в игру технологии сверхвысокого разрешения AMD. Следует отметить, что Chernobylite имеет размытие в движении и хроматическую аберрацию в графических настройках, что может привести к смазыванию картинки с FSR 2.0. Таким образом, рекомендуется отключить эти параметры перед включением технологии суперразрешения AMD. Игра уже доступна в Steam и Epic Game Store.