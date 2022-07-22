Он относится к поколению Sapphire Rapids HEDT, выход которого может быть отложен до следующего года

Пользователь запрещенного у нас Twitter под ником InstLatX64 обнаружил новый процессор в журналах загрузки Kernel.org. Название этого процессора ранее нигде не встречалось. Intel W9-3495 является процессором поколения Sapphire Rapids и, скорее всего, относится к X-серии. Журнал загрузки подтверждает, что эта модель имеет 112 потоков и, как следствие из этого, 56 физических ядер.

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Слухи о том, что Intel отказывается от серии Core-X в пользу серии HEDT/Workstation, появились еще в ноябре прошлого года. Предполагается, что Intel выпустит две серии процессоров для рабочих станций, включая 56-ядерную высокопроизводительную модель, являющуюся приемником Ice Lake и массовую серию, возможно, с количеством ядер до 36. Эта утечка может быть подтверждением существования серии Xeon W9, предположительно новой линейки высокопроизводительных процессоров для рабочих станций.

Журналы Kernel.org также подтверждают, что процессор W9-3495 поддерживает инструкции AVX-512 и AMX, которые должны существенно ускорить производительность работы с алгоритмом глубокого обучения.

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Компания Intel не подтвердила свои планы относительно HEDT процессоров рабочих станций. В текущий момент ожидается, что выпуск чипов Sapphire Rapids для центров обработки данных будет значительно сдвинут по времени. Возможно, что их появление состоится только в следующем году.