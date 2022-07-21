Кроме того сборка содержит ещё несколько улучшений, оптимизаций и исправления ошибок

Пользователям Windows известно, что панель задач может отображать ограниченное количество значков приложений, после чего она автоматически создаст область переполнения, которая показывает только последнее использованное приложение. В последней сборке Windows 11 Insider Microsoft переработала этот интерфейс с помощью трехточечного меню, которое после вызова отображает все переполненные приложения в одном, аккуратно организованном пространстве.

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Microsoft отмечает, что с помощью этой добавленной функции панель задач автоматически перейдет в состояние переполнения, как только будет открыто достаточное количество приложений. Емкость, вероятно, зависит от ряда факторов, таких как размер дисплея и соотношение сторон, размер значка приложения и другие настройки панели задач.

Приложения, отображаемые в разделе переполнения, поддерживают закрепление, списки переходов (частые действия для конкретных приложений, доступные по щелчку правой кнопкой мыши) и расширенный пользовательский интерфейс. При переходе к приложению или щелчке за пределами дополнительного меню оно закрывается.

Кроме того, последняя сборка теперь поддерживает UDP для улучшения обнаружения устройств во встроенном окне общего доступа Windows. Для пользователей, вошедших в свою учетную запись Microsoft, в собственном окне общего доступа теперь также отображается OneDrive для быстрой загрузки контента в облако.

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Наряду с множеством исправлений ошибок, новая предварительная сборка также содержит незначительное визуальное обновление для Microsoft Store, которое настраивает способ отображения цен.