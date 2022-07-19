В данном случае речь идет о RTX 3090 Ti с системой охлаждения LN2

Известный инсайдер @kopite7kimi сообщил, что грядущая видеокарта GeForce RTX 4090 от Nvidia в 3DMark Time Spy Extreme набирает рекордную графическую оценку в 19000 баллов. Кроме того, если информация @kopite7kimi верна, то производительность RTX 4090 намного выше любой доступной сегодня видеокарты, включая RTX 3090 Ti, охлаждаемую жидким азотом.

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Действующим чемпионом в тесте 3DMark TimeSpy Extreme на данный момент является bisobiso, достигнувший своего звания благодаря графической карте EVGA RTX 3090 Ti Kingpin Edition с системой охлаждения LN2, набравшей результат в 14 611 баллов.

Опять же, если данные @kopite7kimi верны, то инженерные образцы Nvidia 4090 уже поражают результатом TimeSpy Extreme, который на 30% выше, чем самые производительные модели RTX 3090 Ti, не говоря уже об обычных RTX 3090 Ti. Таким образом, серийные видеокарты RTX 4090, когда появятся на рынке, смогут показать ещё более впечатляющие результаты.

Эти данные подтверждают, что видеокарты серии RTX 40 обеспечат один из самых значительных скачков производительности между поколениями.

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Согласно последним слухам, графический чип AD102 будет содержать на 71% больше ядер CUDA и SM, чем GA102. Кроме того, как сообщается, он будет иметь аналогичные или более высокие тактовые частоты благодаря более эффективному 5-нм техпроцессу TSMC. Однако такая производительность будет иметь и свою цену. Не секрет, что энергопотребление также значительно возрастет, а флагманские карты серии RTX 40 будут потреблять до 500 или даже до 600 Вт энергии. Такое положение вещей вряд ли обрадует покупателей из "цивилизованного западного мира", так как последние события в мире значительно отразились на стоимости электроэнергии.