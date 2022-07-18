На бумаге китайский видеочип должен соперничать с бюджетной Nvidia GTX 1630

Китайский производитель графических процессоров Glenfly Tech Co., Ltd. опубликовал официальную страницу с описанием функций и спецификаций видеокарты Glenfly Arise GT-10C0. Согласно предоставленной информации, это первый продукт, использующий графический процессор разработанный Glenfly. Предполагается, что Arise GT-10C0 должен конкурировать с такими дискретными видеокартами, как Intel Arc A380, AMD Radeon RX 6400 и Nvidia GeForce GTX 1630. Однако, 28-нм графический процессор от Glenfly в режиме FP32 конкурирует только со старичками GTX 750 Ti или встроенной графикой AMD Vega 8.

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На данный момент о базовой архитектуре китайского графического процессора очень мало известно. Даже основные характеристики, такие как количество ядер графического процессора и тактовая частота, не разглашаются компанией.

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В прошлом месяце появилось несколько тестов в Geekbench графического процессора Glenfly Arise 1020. Не понятно, являлось ли это неправильным определением Geekbench процессора Arise GT-10C0 или это был другой графический процессор. Однако он комплектовался 2 ГБ видеопамяти, как и Arise GT-10C0. Кроме того, результаты тестов Geekbench в OpenCL показывают, что Arise 1020 может быть еще хуже по производительности, чем 10C0, если это не тот же графический процессор.