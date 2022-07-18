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Xiaomi продемонстрирует первый прототип своего электромобиля в конце августа 2022 года
Анонс будет приурочен к международному автосалону в Индонезии
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 Все знают, что Xiaomi наиболее известна, как компания по производству смартфонов, а также другой потребительской электроники, но не только это является зоной её интересов. В последнее время компания вплотную занимается разработкой собственного электромобиля. Как сообщается, она настолько погружена в работу, что ее генеральный директор Лэй Цзюнь якобы проводит до 66% всего времени своего нахождения в штаб-квартире компании в автомобильном департаменте. Это может указывать на то, что компания действительно приближается к первому публичному представлению одного из своих прототипов.

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 Последнее сообщение китайских СМИ снова подтверждает идею о том, что это событие состоится в августе 2022 года, предполагая, что местом первого показа концептуального автомобиля станет международный автосалон в Индонезии.

 Кроме того, как сообщается, Xiaomi привлекла к работе группу автомобильного дизайна HVST. Этой шанхайской компании также приписывают дизайн электромобиля MW Maven. Ходят слухи, что Xiaomi ориентируется на две отдельные категории на рынке. Обозначаемые в Китае как «A+» и «B», они попадают в ценовые диапазоны 150000–200000 юаней(около 22000–30000 долларов) и 200000–300000 юаней(около 30000–44000 долларов) юаней соответственно.

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 Интересно, что Xiaomi намерена оснастить свои автомобили всеми имеющимися на сегодня технологиями автономного вождения. Стоит однако сказать, что выход серийных экземпляров состоится не ранее 2024 года.

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#xiaomi #электромобили
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