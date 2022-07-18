Все знают, что Xiaomi наиболее известна, как компания по производству смартфонов, а также другой потребительской электроники, но не только это является зоной её интересов. В последнее время компания вплотную занимается разработкой собственного электромобиля. Как сообщается, она настолько погружена в работу, что ее генеральный директор Лэй Цзюнь якобы проводит до 66% всего времени своего нахождения в штаб-квартире компании в автомобильном департаменте. Это может указывать на то, что компания действительно приближается к первому публичному представлению одного из своих прототипов.
реклама
Последнее сообщение китайских СМИ снова подтверждает идею о том, что это событие состоится в августе 2022 года, предполагая, что местом первого показа концептуального автомобиля станет международный автосалон в Индонезии.
Кроме того, как сообщается, Xiaomi привлекла к работе группу автомобильного дизайна HVST. Этой шанхайской компании также приписывают дизайн электромобиля MW Maven. Ходят слухи, что Xiaomi ориентируется на две отдельные категории на рынке. Обозначаемые в Китае как «A+» и «B», они попадают в ценовые диапазоны 150000–200000 юаней(около 22000–30000 долларов) и 200000–300000 юаней(около 30000–44000 долларов) юаней соответственно.
Интересно, что Xiaomi намерена оснастить свои автомобили всеми имеющимися на сегодня технологиями автономного вождения. Стоит однако сказать, что выход серийных экземпляров состоится не ранее 2024 года.