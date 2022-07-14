Таким образом компания уже подготовилась к выходу видеокарт нового поколения

На виртуальном мероприятии Thermaltake Expo 2022 компания сделает ряд объявлений о периферийных устройствах, включая корпуса, клавиатуры и память. Один из анонсов был посвящен линейке блоков питания следующего поколения.

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Блоки питания Thermaltake будут соответствовать спецификациям Intel ATX 3.0, которые повышают требования к продолжительности скачков мощности и, как следствие, требуют более качественных компонентов.

На выставке компания представила свою серию iRGB Plus с вариантами мощностью 1250 Вт и 1650 Вт. Это блоки питания класса 80+ Titanium, оснащенные 140-мм вентилятором с RGB-подсветкой. В блоках питания используются полностью японские конденсаторы и реализована новая конструкция цифровой платформы компании со временем удержания более 16 мс и пульсациями менее 30 мВ. Также блоки питания имеют регулировку напряжения в пределах 2%.

Это первые блоки питания от Thermaltake, предлагающие не один, а два 16-контактных разъема питания. Известно, что некоторые флагманские модели видеокарт RTX 3090 Ti оснащаются двумя 16-контактными разъемами, поэтому появление такого блока питания будет весьма к стати. Кроме того, серия RTX 4090 вообще не сможет обойтись без такого рода блоков питания. Подавляющее большинство блоков питания, доступных в настоящее время, предлагают только специальные адаптеры, которые обычно имеют мощность до 450 Вт по схеме 3 x 150 Вт, но серия RTX 4090 может потреблять до 600 Вт.

Компания Thermaltake также продемонстрировала новую панель SPM для своих новых блоков питания, обеспечивающую быстрый доступ к информации о блоке питания в режиме реального времени по напряжению, эффективности и текущей мощности, а также управляющую ARGB подсветкой вентилятора.





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Кроме того, компания представила серию блоков питания GF3 мощностью от 750 Вт до 1650 Вт. Блоки питания данной линейки мощностью до 1200 Вт будут оснащены 135-мм вентилятором, а блоки питания мощностью от 1350 до 1650 Вт получат 140-мм вентилятор. Флагман серии мощностью 1650 Вт, также получит два 16-контактных разъема питания.