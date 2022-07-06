Изначально такой возможности видеокарта не имеет

Участник форума Chiphell под ником Misaka_9993 приобрел дискретный графический процессор Intel DG1 и решил проверить его работоспособность на материнской плате AMD. Первоначально пользователь хотел испытать графику DG2 (Arc Alchemist), однако цена и возможности этих графических процессоров не позволяют этого сделать даже в Китае.

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Вместо того чтобы ждать DG2, Misaka_9993 приобрел видеокарту GUNNIR DG1 с 80 исполнительными модулями. Это первая нестандартная графическая карта Intel с архитектурой Xe, выпущенная в прошлом году. Она использует урезанную версию графического процессора DG1 на основе архитектуры Xe-LP.

Однако проблема с серией DG1 заключается в том, что данные графические процессоры не работают с материнскими платами AMD, по крайней мере официально. Misaka_9993 использовал интегрированный графический процессор AMD Ryzen 7 5700G Vega 8 для загрузки системы на материнской плате ASUS ROG STRIX X570-I с отключенным CSM (модулем поддержки совместимости). Это означает, что система загружается со встроенного графического процессора, но по-прежнему может выводить сигнал через порт HDMI DG1.

Это не лучшая конфигурация, но таким образом работает графический процессор DG2, и Misaka_9993 показывал два окна приложения GPU-Z с работающими графическими процессорами. В каждом окне показано по одному графическому процессору: AMD Cezanne Vega слева и Intel DG1 (Iris Xe) справа.

Несмотря на ограниченную игровую производительность, DG1 обладает высокой производительностью при декодировании мультимедиа, что является основной причиной, по которой стоит обратить внимание на этот графический процессор. Однако в остальных сценариях использования он намного медленнее, чем AMD Vega, как показано в тесте AIDA64. Следует отметить, что DG1 является видеокартой с поддержкой шины PCIe Gen4 x8, тогда как Ryzen 7 5700G поддерживает только PCIe Gen3 x16. Поэтому версия PCIe Gen3, еще и работающая всего по 8 полосам сильно ограничивает производительность графического процессора Intel.

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Можно сказать, что Intel DG1 был лишь тестовой моделью компании перед выпуском более производительных моделей видеокарт, выход которых уже не за горами.