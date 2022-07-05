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Открыт предзаказ на первый в мире ноутбук с RISC-V процессором
Дебютант основан на четырехъядерном процессоре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X
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 Архитектура RISC-V существует уже довольно давно, и во всех отношениях она является одной из лучших альтернатив X86 ISA, которая в настоящее время доминирует на рынке ПК. Несмотря на то, что RISC-V имеет открытый исходный код, она не получила широкого распространения, но в последние несколько лет интерес к этой технологии значительно возрос. SiFive усердно работает над несколькими воплощениями настольных ПК на базе процессоров с архитектурой RISC-V, а DeepComputing и Xcalibyte сотрудничают, чтобы создать первый ноутбук на базе RISC-V.

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 Первая платформа для разработки ноутбуков RISC-V, получившая название ROMA, оснащена необъявленной моделью четырехъядерного процессора. Процессор включает некоторые меры безопасности для дополнительной защиты, а ноутбук использует графический ускоритель для декодирования видео и рабочих нагрузок AI. На данный момент ROMA поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4/LPDDR4X и накопители до 256 ГБ памяти.

 DeepComputing занимается разработкой оборудования, а XCalibyte отвечает за программную часть, которая поддерживает большинство дистрибутивов Linux. На изображении, приложенном к пресс-релизу, видно, что корпус ноутбука напоминает корпус ультрабука, поэтому процессор, скорее всего является моделью ULV. Набор портов включает как минимум один USB-C и один USB-A, а также видеовыход HDMI. Тачпад также оснащен сканером отпечатков пальцев.

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 Первые 100 клиентов, оформившие предварительный заказ на ROMA, получат уникальный NFT в ознаменование рождения первого в мире ноутбука с собственной платформой для разработки RISC-V.

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