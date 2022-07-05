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MSI представила новые 27-дюймовые моноблоки с процессорами Alder Lake-P
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 Компания MSI обновила серию компьютеров Modern All-in-One моделями Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M с мобильными процессорами Intel Alder Lake-P вплоть до Intel Core i7-1260P. Оба компьютера оснащены 27-дюймовым IPS экраном с разрешением FHD. Еще одним важным моментом новинок является оснащение веб-камерами Windows Hello с программным обеспечением Tobii Aware на основе биометрии.

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 В последнее время производители все чаще используют мобильные процессоры для своих компактных настольных компьютеров и моноблоков. Новые моноблоки MSI Modern серии AM272 используют мобильные процессоры серии Alder Lake-P с встроенной графикой Iris Xe. Топовый процессор Intel Core i7-1260 предлагает четыре высокопроизводительных ядра, восемь эффективных ядер, дающих в сумме 16 потоков. Процессор работает на тактовой частоте до 4,7 ГГц в Turbo режиме, имеет кэш-память объемом 18 МБ и потребляет от 28 до 68 Вт. Для сравнения, предшественник MSI Modern AM271 предлагал процессор Intel Core i7-1165G7 с четырьмя ядрами и восемью потоками, частотой до 4,7 ГГц с 12 МБ кэш-памяти и максимальным TDP 28 Вт.

 Системы с мобильными процессорами Intel Alder Lake-P значительно быстрее в тестах ЦП и производительности, чем модели предыдущего поколения. Новые процессоры, установленные MSI в своих моноблоках, должны быть достаточно мощными для офисных задач, учитывая, что эти компьютеры предназначены для офисов и домашнего использования, а не для создателей контента.

 Новые системы MSI Modern AM272 оснащены 27-дюймовым экраном, которого вполне достаточно для работы. Однако этот дисплей с широким углом обзора предлагает только разрешение 1920 x 1080 пикселей, чего многим будет недостаточно. Энтузиасты предпочитают 27-дюймовые дисплеи с разрешением 1440p. MSI в данном случае также могла бы быть более разумной, выбрав 27-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 x 1200 пикселей. Других подробностей о технических характеристиках дисплея компания MSI пока не предоставила. 

 Как было сказано, новым для систем AiO от MSI является интеграция веб-камеры, которая поддерживает Windows Hello. Поэтому можно для входа в систему использовать распознавание по лицу. MSI снабжает свои устройства программным обеспечением Tobii Aware, которое предоставляет набор интеллектуальных функций, позволяющих пользователям повысить свою конфиденциальность и безопасность. Веб-камера также имеет физический затвор, чтобы избежать нежелательной слежки за пользователем.

 Внутри AiO есть несколько компонентов, которые можно модернизировать. Есть место как для твердотельного накопителя M.2, так и для 2,5-дюймового жесткого диска. Также есть два слота SO-DIMM для оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ. Системы оснащены множеством портов для домашних и офисных пользователей, включая шесть портов USB Type-A и Type-C, вход и выход HDMI и Ethernet. Для беспроводного подключения можно использовать адаптеры Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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 Единственная разница между моделями MSI Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M заключается в том, что последняя имеет регулировку наклона и высоты. Она также тяжелее на 1,6 кг из-за регулируемой подставки, что также немного увеличит цену модели. MSI не сообщила конкретных цен и сроков доступности моноблоков. Модели предыдущей серии AM271 с мобильными процессорами Intel 11-го поколения продаются на Newegg по цене около 1150 долларов.

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