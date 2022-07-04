По слухам, его цена составит 1700 долларов

Популярный инсайдер поделился некоторой информацией о смартфонах Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus/Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Предполагаемые спецификации смартфонов изложены в нескольких сообщениях, которые вызывают вопросы. Кроме того появились предполагаемые стартовые цены на будущие модели iPhone. Итак, @TheGalox_ называет цифры в 799 и 899 долларов для iPhone 14 и iPhone 14 Plus соответственно, тогда как за базовую модель iPhone 14 Pro потребуется заплатить 1099 долларов. По словам инсайдера, 1199 долларов будут начальной ценой за самую дешевую конфигурацию iPhone 14 Pro Max.

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Оценки, сделанные инсайдером, фактически совпадают с теми, что были предоставлены LeaksApplePro еще в январе. Если эти ценники окажутся точными, то фанаты могут выложить до 1699 долларов за Apple iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти. Это следует из текущей ценовой стратегии компании Apple, которая просит дополнительные 500 долларов сверх цены iPhone 13 Pro Max в 1099 долларов для тех, кто хочет получить встроенную память емкостью 1 ТБ. Цена 1699 долларов сделает iPhone 14 Pro Max емкостью 1 ТБ самым дорогим из когда-либо выпущенных смартфонов Apple iPhone, не считая специальных выпусков или лимитированных моделей сторонних компаний.

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@TheGalox_ помимо цен, раскрывает некоторую другую информацию, например, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут иметь до 8 ГБ ОЗУ, в то время как многие другие инсайдеры используют цифру 6 ГБ. Также этот источник предлагает те же данные о емкости батареи, которые ранее были опубликованы ShrimpApplePro.