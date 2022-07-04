Вполне вероятно, что будущая серия смартфонов Apple iPhone 14 будет распродана очень быстро, но компания Caviar гарантирует, что ее клиенты в любом случае получат свои заказанные устройства. Они будут одними из первых, кто приобретет iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max при условии готовности выложить от 9800 долларов за предварительный заказ. За эти деньги покупатель получает не просто базовый iPhone 14 Pro, а персонализированный смартфон, который можно отделать кожей, украсить драгоценными камнями, кусочками метеоритов или покрыть 18-каратным золотом.
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Самым дешевым вариантом на данный момент является iPhone 14 Pro цвета Champagne Rose с настоящей розовой кожей ската и перламутровой чешуей вокруг области основной камеры. Смартфон также будет поставляться в круглой банке с логотипом Caviar, имитирующей упаковку икры. Смартфоны iPhone 14 Pro полностью черного цвета немного дороже и обладают уникальными преимуществами, такими как огнестойкая защита, вставка из крокодиловой кожи и даже титан ракетного класса.
Покупатели должны быть готовы расстаться с более чем 20000 долларов либо за топовый iPhone 14 Pro Gold Champagne Crystal, либо за яркую модель Parade of the Planets Golden. В то время как первый станет самым дорогим вариантом из всех по цене 25700 долларов за модель iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти и девятью бриллиантами, второй комплектуется не только рабочими песочными часами и механическими часами, но и фрагментами метеоритов с Луны, Марса или Челябинского метеорита 2013 года.
Компания Caviar утверждает, что будет выпущено только восемь смартфонов iPhone 14 Pro Parade of the Planets Golden, которые будут представлять восемь признанных в настоящее время планет в Солнечной системы, а цены на этот индивидуальный iphone будут начинаться с 22940 долларов. На сайте компании в качестве потенциальной даты выхода Apple iPhone 14 указана дата 13 сентября, а также множество других ссылок на грядущие смартфоны, сделанные известными источниками информации, аналитиками и медиа-сайтами.