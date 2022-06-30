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Графические карты AMD Radeon RX 7000 могут получить аппаратную поддержку искусственного интеллекта
Такой подход аналогичен тензорным ядрам Nvidia
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 Пользователь запрещенного в России Twitter под ником Kepler_L2 недавно заметил включение поддержки инструкций AI-ML для будущих графических процессоров на архитектуре RDNA3 серии Radeon RX 7000 от компании AMD. Это дополнение было обнаружено в последних исправлениях Linux для архитектуры GFX11, которая является кодовым названием AMD RDNA3. В частности, исправления включают в себя инструкции Wave Matrix Multiply-Accumulate (WMMA), которые используются для работы с большими наборами чисел, особенно в рабочих нагрузках машинного обучения. Возможно это свидетельствует, что AMD, наконец, добавляет поддержку ИИ в свои графические процессоры Radeon.

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 Как указывает ресурс Videocardz, архитектура AMD CDNA уже поддерживает инструкции WMMA, но CDNA используется только в вычислительных графических процессорах, таких как Instinct MI200. Включение WMMA в игровые графические процессоры может указывать на то, что AMD работает над альтернативой тензорным ядрам Nvidia, которые в основном используются для обработки алгоритмов суперсэмплинга изображений DLSS.

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 Собственная технология AMD FSR 2.0 уже доказала, что суперсэмплинг изображения необязательно требует наличия искусственного интеллекта для достижения хороших результатов, однако включение ИИ в будущих графических процессорах RDNA3 может внести серьезные изменения в следующие версии FSR. Однако для AMD было бы правильным рассмотреть возможность сохранения этого стандарта с открытым исходным кодом или сделать его совместимым с тензорными ядрами Nvidia, чтобы не усложнять жизнь разработчикам игр.

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Муж_ЗАГЛOTA
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))) может не все так плохо у них с головой, когда мозги включают
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ахахах
01:37
латыши уже заднюю включили,после того,как их тряхнуть пообещали,в Калининград через несколько дней уже транзит восстановят
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01:31
пулемётные гнёзды надо ставить по границам,чтоб запад нелез сюда.Вон пусть кукуют у себя в европах
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
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01:27
как зачем,чтоб пиндосы своё рыло не в свои дела несовали,для этого их надо прогнать с Украины
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
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01:24
если пиндосов щас тряхнут начиная с украины,то стране можно будет спокойно развиваться.А там и достаток граждан поднимется следом
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
N1ghtwish
01:22
Тоже обратил внимание, похоже на skylake=>kaby lake, чуть выше частота, чуть больше кэша. Больше интересны бюджетки, докинет ли интел в i3-13100F\i5-13400F мелких ядер и сколько? Да, и еще, на i2hard ...
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
vigo1974
01:20
Игровой мобильный ПК? :)😂
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01:18
а за что тому типу выше тебя платить больше,за какие заслуги
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VRoman
01:16
Почти 900 очков в однопотоке... Как-то мало c учётом возросших частот и обновлённых больших ядер.
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ахахах
01:15
а ты вкурсе,что с 24 февраля всё изменилось и гей-запад в бомжей превратился
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