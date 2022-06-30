Такой подход аналогичен тензорным ядрам Nvidia

Пользователь запрещенного в России Twitter под ником Kepler_L2 недавно заметил включение поддержки инструкций AI-ML для будущих графических процессоров на архитектуре RDNA3 серии Radeon RX 7000 от компании AMD. Это дополнение было обнаружено в последних исправлениях Linux для архитектуры GFX11, которая является кодовым названием AMD RDNA3. В частности, исправления включают в себя инструкции Wave Matrix Multiply-Accumulate (WMMA), которые используются для работы с большими наборами чисел, особенно в рабочих нагрузках машинного обучения. Возможно это свидетельствует, что AMD, наконец, добавляет поддержку ИИ в свои графические процессоры Radeon.

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Как указывает ресурс Videocardz, архитектура AMD CDNA уже поддерживает инструкции WMMA, но CDNA используется только в вычислительных графических процессорах, таких как Instinct MI200. Включение WMMA в игровые графические процессоры может указывать на то, что AMD работает над альтернативой тензорным ядрам Nvidia, которые в основном используются для обработки алгоритмов суперсэмплинга изображений DLSS.

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Собственная технология AMD FSR 2.0 уже доказала, что суперсэмплинг изображения необязательно требует наличия искусственного интеллекта для достижения хороших результатов, однако включение ИИ в будущих графических процессорах RDNA3 может внести серьезные изменения в следующие версии FSR. Однако для AMD было бы правильным рассмотреть возможность сохранения этого стандарта с открытым исходным кодом или сделать его совместимым с тензорными ядрами Nvidia, чтобы не усложнять жизнь разработчикам игр.