NVIDIA GeForce RTX 4070 получит меньше памяти, а флагманска RTX 4090 будет немного мощнее

Сегодня в сети появилась обновленные данные о технических характеристиках грядущей линейки видеокарт Nvidia на архитектуре Ada Lovelace. Источником информации является известный инсайдер в области компьютерного оборудования @kopite7kimi.

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Итак, по словам @kopite7kimi, флагманская видеокарта GeForce RTX 4090 получит немного большее количество ядер, чем сообщалось ранее. Изначально сообщалось, что грядущий флагман Nvidia получит чип с 16128 ядрами CUDA, но согласно новым обновленным данным их будет 16384. Таким образом количество потоковых мультипроцессоров увеличивается со 126 до 128. Предположительно полная конфигурация графического процессора AD102 включает 144 SM, но конфигурация с таким количеством мультипроцессоров, скорее всего, будет использоваться либо в видеокартах линейки TITAN, либо зарезервирована для гипотетической GeForce RTX4090Ti.

Остальные спецификации видеокарты не изменились. Эта карта будет иметь ожидаемый уровень TDP 450 Вт, 24 ГБ локальной памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с.

Что касается RTX 4080, то теперь также появилась первая информация о конфигурации ядер видеокарты. Это единственная известная видеокарта на базе чипа AD103, которая предположительно выйдет через месяц после RTX 4090. По словам @kopite7kimi, GeForce RTX 4080 будет иметь 10240 ядер CUDA и 16 ГБ памяти. Интересно, что эта карта может получить память стандарта GDDR6, а не более производительную GDDR6X. Однако эта часть спецификаций, скорее всего, изменится, потому что память GDDR6 18 Гбит/с на самом является более медленной, чем у RTX 3080 со скоростью 19 Гбит/с.

Переходя к GeForce RTX 4070, следует отметить, что обновленные данные приписывают видеокарте только 10 ГБ памяти вместо ожидаемых ранее 12 ГБ. Это также автоматически означает наличие более узкой шины памяти, которая уменьшается со 192 до 160 бит. Что касается конфигурации ядер, то RTX 4070 будет иметь 7168 ядер CUDA.

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Напомню, что выход серии RTX 40 ожидается в конце третьего или начале четвертого квартала. Первоначальная линейка будет включать три модели, упомянутых выше, однако их появление будет не одновременным, а растянется на четвертый квартал текущего года.