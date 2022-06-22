Новинка получит процессоры Alder Lake и собственную графическую карту Arc A770M

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

В сети появилась информация, что вскоре состоится обновление компьютеров Intel серии NUC. Это может стать самым большим обновлением серии. Преемник Phantom Canyon на базе 11-го поколения Core будет оснащен 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H и собственным дискретным графическим процессором Intel Arc A770M. Предшественник имел четырехъядерный процессор Core i7-1165G7 и графику NVIDIA RTX 2060.

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Новый NUC Serpent Canyon оснащен процессором i7-12700H с 6 производительными ядрами, 8 энергоэффективными ядрами и 20 потоками. Процессор работает на частоте до 4,7 ГГц и имеет 24 МБ кэш-памяти.

Графика была обновлена с GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти до графического процессора Arc A770M с полным процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и общим объемом памяти GDDR6 16 ГБ. Это лучшее на текущий момент предложение из мобильной серии Intel Alchemist с официальным значением TGP в диапазоне от 120 Вт до 150 Вт.

На передней панели устройства получат слот для карт SDXC с поддержкой стандарта UHS-II, разъем Thunderbolt 4, 3,5 мм аудиоразъем и USB 3.2 Type-A.

На задней панели расположены четыре разъема USB Type-A, интерфейс Intel 2.5G Ethernet, дополнительный разъем Thunderbolt 4 и интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0. Таким образом Serpent Canyon является одним из первых устройств с новым разъемом DisplayPort.

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NUC 12 является компактной версией собственных систем Intel MiniPC (Small Form Factor). Компания также предлагает NUC 12 Extreme «Dragon Canyon», который использует настольный сокет LGA1700 с поддержкой процессоров вплоть до Core i9-12900. Эта система намного больше, чем Serpent Canyon, но взамен она предлагает поддержку полноразмерной дискретной видеокарты.