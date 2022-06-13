Это улучшает визуальную составляющую классической версии игры

Старший инженер по исследованиям и разработкам компании AMD недавно продемонстрировал мод Wolf PT, который добавляет полную трассировку пути в классическую игру Return To Castle Wolfenstein от легендарной id Software.

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Трассировка пути (англ. path tracing) — методика рендеринга в компьютерной графике, которая стремится симулировать физическое поведения света настолько близко к реальному, насколько это возможно. Трассировка пути является продвинутым частным случаем традиционной трассировки лучей (англ. ray tracing), алгоритм которой трассирует лучи в направлении от виртуальной камеры сквозь пространство. Луч «отскакивает» от предметов до тех пор, пока полностью не поглотится или рассеется.

Пользователь @diharaw94 поделился скриншотами Wolf PT в действии, а также некоторыми подробностями о проекте. Wolf PT основан на iortcw порта ioquake3 для игры Quake 3 с открытым исходным кодом, хотя и с применением современного API DX12.

Скриншоты, которыми поделился @diharaw94, демонстрируют значительные улучшения визуальных эффектов, а статическое освещение в игре полностью заменено, хотя есть и минусы. Скриншоты показывают шумовые артефакты. В нынешнем виде Wolf PT перерабатывает освещение и тени. Если разработчику удастся добавить текстуры на основе PBR, можно будет увидеть более впечатляющие результаты, как в Quake II RTX.

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Слухи и утечки указывают на то, что AMD значительно усиливает производительность трассировки лучей в своих будущих видеокартах на архитектуре RDNA3. Из-за отсутствия надежной технологии масштабирования до появления FSR 2.0 и менее производительных ядер RT видеокарты серии Radeon RX 6000 просто не справлялись с рабочими нагрузками с трассировкой лучей, а также с конкурирующими продуктами от NVIDIA. Выход карт серий RTX 4000 и RX 7000 в этом году позволит значительно увеличить производительность трассировки лучей во многих игровых проектах, включая Wolf PT.