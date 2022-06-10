В сети сейчас ходят слухи, что следующий флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 (SM8850) от Qualcomm с ядром Cortex-X3 появится немного раньше, чем его предшественники. Первоначальные тесты эффективности нового ядра Cortex-X3 показали довольно хорошие результаты. Сегодня известный инсайдер Weibo Digital Chat Station сообщил важную информацию о внутреннем строении Snapdragon 8 Gen 2.
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В отличие от большинства мобильных процессоров, выпущенных ранее, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь уникальную конфигурацию, во главе которой стоит ядро Cortex-X3, а также два ядра Cortex-A720, два ядра Cortex-A710 и три ядра Cortex-A510. Кроме того, чипсет будет производиться на 4-нм технологическом процессе TSMC, который используется в Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Это неудивительно, поскольку ожидается, что новый 3-нм техпроцесс TSMC начнет массово использоваться только в четвертом квартале 2022 года, когда Qualcomm уже представит Snapdragon 8 Gen 2.
Решение Qualcomm сократить количество эффективных ядер в Snapdragon 8 Gen 2 довольно интересно, поскольку большинство чипсетов во всех сегментах часто используют их в количестве четырех, включая мощные процессоры Apple. Хотя на бумаге это должно привести к некоторому приросту производительности, тепловые характеристики будут проблемой, особенно с добавлением энергоемкого Cortex-X3. Чипсет также может быть оснащен обновленным графическим процессором Adreno 740, который может составить серьёзную конкуренцию GPU в чипсетах Apple.