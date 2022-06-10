Чипсет будет состоять аж из четырех кластеров ядер

В сети сейчас ходят слухи, что следующий флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 (SM8850) от Qualcomm с ядром Cortex-X3 появится немного раньше, чем его предшественники. Первоначальные тесты эффективности нового ядра Cortex-X3 показали довольно хорошие результаты. Сегодня известный инсайдер Weibo Digital Chat Station сообщил важную информацию о внутреннем строении Snapdragon 8 Gen 2.

реклама

В отличие от большинства мобильных процессоров, выпущенных ранее, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь уникальную конфигурацию, во главе которой стоит ядро Cortex-X3, а также два ядра Cortex-A720, два ядра Cortex-A710 и три ядра Cortex-A510. Кроме того, чипсет будет производиться на 4-нм технологическом процессе TSMC, который используется в Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Это неудивительно, поскольку ожидается, что новый 3-нм техпроцесс TSMC начнет массово использоваться только в четвертом квартале 2022 года, когда Qualcomm уже представит Snapdragon 8 Gen 2.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Решение Qualcomm сократить количество эффективных ядер в Snapdragon 8 Gen 2 довольно интересно, поскольку большинство чипсетов во всех сегментах часто используют их в количестве четырех, включая мощные процессоры Apple. Хотя на бумаге это должно привести к некоторому приросту производительности, тепловые характеристики будут проблемой, особенно с добавлением энергоемкого Cortex-X3. Чипсет также может быть оснащен обновленным графическим процессором Adreno 740, который может составить серьёзную конкуренцию GPU в чипсетах Apple.