Мощность видеокарты вполне может достигнуть 350 Вт

Будущие видеокарты Nvidia среднего класса серии GeForce RTX 40 могут получиться довольно высокое энергопотребление. Известный инсайдер kopite7kimi считает, что GeForce RTX 4060 будет потреблять больше энергии, чем GeForce RTX 3070 текущего поколения от Nvidia, и намного больше, чем GeForce RTX 3060 12 ГБ, которую она должна заменить.

реклама

К сожалению, инсайдер не знает точных характеристик мощности GeForce RTX 4060, поэтому можно только гадать, какой она будет. Однако и без этого понятно, что следующее поколение графических процессоров Nvidia будет потреблять гораздо больше энергии, чем текущее поколение Ampere.

GeForce RTX 3070 потребляет около 220 Вт в версии Founders Edition, а различные кастомные модели от партнеров Nvidia с заводским разгоном могут иметь мощность вплоть до 240–250 Вт. Более слабые видеокарты GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 3060 Ti потребляют 170 Вт и 200 Вт соответственно, а дорогие партнерские карты потребляют немного больше.

Существует вероятность того, что GeForce RTX 4060 может потреблять от 290 Вт до 350 Вт, что соответствует уровню энергопотребления GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080. Согласно некоторым сообщениям флагманские карты серии GeForce RTX 40 могут потреблять от 450 до 600 Вт энергии, о чем также свидетельствует мощность GeForce RTX 3090 Ti. Так что технически в будущей линейке Nvidia есть запас мощности графического процессора среднего уровня до 350 Вт.

Интересно будет посмотреть, как рынок отреагирует на графические карты среднего класса мощностью от 300 Вт до 350 Вт. Сейчас на рынке модели среднего, такие как GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060, а также аналоги серии AMD Radeon RX 6000, укладываются в планку мощности 200 Вт, а некоторые имеют мощность всего 170 Вт.

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Скачок мощности 300 Вт до 350 Вт в одном поколении может создать серьезную проблему для нетребовательных геймеров, которые хотят либо приобрести новую систему, либо обновить имеющуюся систему с помощью нового графического процессора. Кроме того, увеличение мощности на 50-75%, несомненно, потребует более мощных и качественных блоков питания, которые естественно будут более дорогими. Кроме того, от пользователей потребуется более просторный корпус и качественная организация воздушных потоков в нем.