Все желающие могут попробовать поиграть в неё, но существует ряд условий

Портирование классической игры Doom на непредназначенные для неё устройства является вожделенной целью для многих энтузиастов на протяжении многих лет, но теперь сделан очередной шаг, и игру удалось перенести в BIOS. Сегодня Coreboot был обновлен до версии 4.17, сообщает новостной сайт Linux Phoronix. Первоначально известный как LinuxBIOS, Coreboot 4.17 поддерживает новые материнские платы, предоставляет новый загрузчик, поддерживает безопасную загрузку платформы AMD (PSB), включает несколько исправлений и порт Doom.

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Coreboot является бесплатной реализацией BIOS с открытым исходным кодом, которая поддерживает многочисленные расширения под названием Payloads. Они добавляют функциональность минимальному коду, лежащему в основе Coreboot. Таким образом, пользователям Coreboot доступны широкие возможности настройки, позволяющие точно определить, что содержится в BIOS.

Чтобы настроить Coreboot для удобной установки, можно начать с добавления загрузчика, при этом в настоящее время доступно восемь вариантов. Кроме того, есть поддержка различных популярных ОС, несколько утилит и даже некоторых игр. Если во флэш-памяти BIOS достаточно места, то можно даже установить дистрибутив Linux.

Возвращаясь к игре Doom следует сказать, что Coreboot 4.17 поддерживает CoreDoom в качестве расширения. CoreDoom основан на DoomGeneric, который является портативной версией классической игры 1993 года. Файлы Doom WAD также хранятся в ПЗУ, что позволяет почти мгновенно запускать игры. Однако сейчас у CoreDoom все еще есть несколько ограничений. Например, в настоящее время для работы кнопок WASD требуется клавиатура с разъемом PS/2. Кроме того, поддержка видеоформатов ограничена, нет звука, нет сохранения игры или поддержки файла конфигурации, и система будет зависать при выходе из игры.

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Проверить поддержку материнской платы компьютера или ноутбука Coreboot можно, перейдя на официальную страницу и выполнив быстрый поиск.