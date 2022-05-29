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Дисплеи смартфонов Pixel 7 Google не получат значимого обновления
Об этом свидетельствует очередная утечка информации ресурса 9to5Google
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 Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro уже были официально анонсированы во время мероприятия Google I/O 2022 несколько недель назад, но Google еще не раскрыла подробностей о своих долгожданных флагманских смартфонах 2022 года. Сегодня стали известны некоторые спецификации, убедительно свидетельствующие о том, что, помимо неизменного блока камер, дисплеи Pixel 7 вряд ли получат серьезное обновление по сравнению с текущими устройствами Pixel 6.

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 Согласно сообщению 9to5Google, исходный код двух драйверов дисплея с названиями C10 и P10 указывает на то, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro могут быть оснащены панелями производства Samsung. Предположительно, базовая модель Pixel 7 по-прежнему будет оснащена AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей, а также частотой обновления всего 90 Гц. Панель с номером S6E3FC3 предположительно уменьшится на один миллиметр по ширине и на два миллиметра по высоте. Это соответствует предыдущим слухам, в которых утверждалось, что Google Pixel 7 теоретически может быть чуть меньше и компактнее, чем его предшественник.

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 Согласно утечке, более крупный Google Pixel 7 Pro может либо остаться с панелью S6E3HC3, либо получить более новую панель S6E3HC4, но оба дисплея имеют одинаковое разрешение 3120 на 1440 пикселей, а также частоту обновления 120 Гц. Размеры этих панелей остались прежними, но утечка драйвера также намекает на возможное использование режима 1080p, который можно было бы использовать в режиме экономии заряда батареи.

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#google #pixel #pixel 7
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