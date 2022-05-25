Джон Проссер и Ян Зелбо представили новые рендеры смартфона iPhone 14 Pro. Сообщается, что это окончательный дизайн смартфона. Проссер утверждает, что Apple снова предложит модель Pro этого года в четырех цветах: золотом, графитовом и серебряным и с новым фиолетовым цветом, заменяющим Sierra Blue.
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Проссер считает, что Apple вернется к задней панели из матового стекла в моделях Pro. Кроме того, Проссер отмечает, что титановые боковины могут появиться на iPhone 14 Pro и Pro Max. В настоящее время Apple оснащает iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max боковыми панелями из нержавеющей стали, которые, как утверждается, обеспечивают лучшую устойчивость к царапинам, чем алюминиевые аналоги на iPhone 13 и iPhone 13 mini.
Как предполагали предыдущие утечки, iPhone 14 Pro получит плоский дисплей с двумя отверстиями для фронтальной камеры и датчика Face ID. Предположительно, уменьшенные на 20 процентов рамки дисплея позволят iPhone 14 Pro получить дисплей диагональю 6,12 дюйма по сравнению с 6,06 дюйма в iPhone 13 Pro. Кроме того, рендеры показывают, что iPhone 14 Pro имеет более закругленные углы, чем его предшественник.
Хотя изменение незначительное, оно может сделать iPhone 14 Pro более удобным для использования одной рукой, чем iPhone 13 Pro. По имеющейся информации, серия iPhone 14 будет запущена в середине сентября вместе с другими устройствами Apple.