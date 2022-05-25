Выход смартфонов серии iPhone 14 ожидается в сентябре 2022 года

Джон Проссер и Ян Зелбо представили новые рендеры смартфона iPhone 14 Pro. Сообщается, что это окончательный дизайн смартфона. Проссер утверждает, что Apple снова предложит модель Pro этого года в четырех цветах: золотом, графитовом и серебряным и с новым фиолетовым цветом, заменяющим Sierra Blue.

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Проссер считает, что Apple вернется к задней панели из матового стекла в моделях Pro. Кроме того, Проссер отмечает, что титановые боковины могут появиться на iPhone 14 Pro и Pro Max. В настоящее время Apple оснащает iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max боковыми панелями из нержавеющей стали, которые, как утверждается, обеспечивают лучшую устойчивость к царапинам, чем алюминиевые аналоги на iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Как предполагали предыдущие утечки, iPhone 14 Pro получит плоский дисплей с двумя отверстиями для фронтальной камеры и датчика Face ID. Предположительно, уменьшенные на 20 процентов рамки дисплея позволят iPhone 14 Pro получить дисплей диагональю 6,12 дюйма по сравнению с 6,06 дюйма в iPhone 13 Pro. Кроме того, рендеры показывают, что iPhone 14 Pro имеет более закругленные углы, чем его предшественник.

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Хотя изменение незначительное, оно может сделать iPhone 14 Pro более удобным для использования одной рукой, чем iPhone 13 Pro. По имеющейся информации, серия iPhone 14 будет запущена в середине сентября вместе с другими устройствами Apple.