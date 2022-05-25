Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Графический драйвер NVIDIA GeForce 512.95 восстанавливает работу Lite Hash Rate
Однако для любителей майнинга это ровным счетом ничего не меняет
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
3070 Ti за копейки - надо брать
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

 Компания Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 512.95, который больше не позволяет обходить ограничитель майнинга на видеокартах серии RTX 30 LHR. После установки нового драйвера все программное обеспечение для майнинга на базе Windows вернется к исходной скорости хеширования, которая обычно составляет от 50 до 70% теоретически возможной в зависимости от алгоритма и программного обеспечения.

реклама

 Однако майнеров этот факт не сильно должен огорчить, так как никто не мешает им просто установить предыдущую версию GeForce Game Ready 512.77, которая подвергается полной разблокировке LHR. Таким образом, это не большая проблема, а просто означает, что любителям помайнить и поиграть одновременно в придется выбирать, хотят ли они майнить или играть в игры с последними драйверами.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

 Напомню, что Lite Hash Rate был отчаянной попыткой NVIDIA отвадить майнеров от покупки своих карт и таким образом увеличить шанс покупки видеокарт любителями компьютерных игр. К сожалению, сообщество криптомайнеров быстро взломало LHR, и частичная разблокировка хешрейта произошла уже после выпуска первых карт линейки LHR.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #майнинг #geforce #nvidia ampere #rtx 3000 #видеокарты nvidia #rtx 30 #lhr
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA нанесла майнерам ответный удар, вернув видеокартам блокировку LHR с новым драйвером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
20
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
12
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
11
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
4
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
25
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
62
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
18
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
73
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
30
Гарвардские ученые разработали алмазное зеркало, способное выдерживать излучение мощных лазеров
+

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
47
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
129
Несколько способов заработка в интернете в 2022
16
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
43
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
45
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
22
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
12

Сейчас обсуждают

san-sanich
21:49
А где noiseblocker ? ИМХО самые офигенные вертушки.
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Нешешбек
21:47
Vacca stulta
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Pavelshakh
21:47
Если вдаваться в подробности, там по сути и стоит винда с двумя прокладками в виде низкоуровневой ос с дровами, ещё какой-то фигней и обрезком обычной десятки. А так да, за такой компактный и произво...
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
buratino777
21:47
Так криптобиржи уже обычных россиян потрошат под шумок , оправдывая грабеж санкциями , тот же кукоин и че там еще прославилось этим делом?
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Euro-0
21:45
кстати, ваш классический Porsche 911 имел воздушное охлаждение и легендарные задние фонари с красной полосой как на картинке. теперь этот внешний вид доступен только на картинках и ретро выставках. со...
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Star_Wiking
21:45
А это проблема? Все игры, что пропали из продажи, но были уже куплены загодя, нормально загружаются и "играются".
Из-за бага в Steam геймеры смогли купить запрещённые в России игры вроде Devil May Cry 5 или GTA 5
Chimbal
21:40
"то он написал бы статью?" - Ну так поторопите AMD чтобы выпустили коробку хуже, чем у Intel, с радостью напишу статью когда такая коробка попадет мне в руки :) "по делу и без, " - конечно же про то ...
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Константин Костарев
21:38
новостник у вас такой себе, если честно. стим пока после очередной профилактики с колен встает (уже n лет в ночь со вторника на среду). так что почти все издатели временно доступны: беседка, вб, капко...
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Константин Костарев
21:37
новостник у вас такой себе, если честно. стим пока после очередной профилактики с колен встает (уже n лет в ночь со вторника на среду). так что почти все издатели временно доступны: беседка, вб, капко...
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Euro-0
21:37
}{@ }{@ я -- не бот, аз йесмь человекъ. я не делю людей по национальности, для меня все люди одинаковы. украинцы кстати частично сохранили старый язык , в то время как в современном русском языке уж...
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем