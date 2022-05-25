Однако для любителей майнинга это ровным счетом ничего не меняет

Компания Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 512.95, который больше не позволяет обходить ограничитель майнинга на видеокартах серии RTX 30 LHR. После установки нового драйвера все программное обеспечение для майнинга на базе Windows вернется к исходной скорости хеширования, которая обычно составляет от 50 до 70% теоретически возможной в зависимости от алгоритма и программного обеспечения.

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Однако майнеров этот факт не сильно должен огорчить, так как никто не мешает им просто установить предыдущую версию GeForce Game Ready 512.77, которая подвергается полной разблокировке LHR. Таким образом, это не большая проблема, а просто означает, что любителям помайнить и поиграть одновременно в придется выбирать, хотят ли они майнить или играть в игры с последними драйверами.

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Напомню, что Lite Hash Rate был отчаянной попыткой NVIDIA отвадить майнеров от покупки своих карт и таким образом увеличить шанс покупки видеокарт любителями компьютерных игр. К сожалению, сообщество криптомайнеров быстро взломало LHR, и частичная разблокировка хешрейта произошла уже после выпуска первых карт линейки LHR.