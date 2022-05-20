Судя по изображению, новое поколение умных браслетов от Xiaomi будет стоить 279 юаней

Портал iGeekPhone обнаружил упоминание о фитнес-трекере нового поколения Band 7 от Xiaomi. Как сообщается, речь идет о варианте Band 7 с поддержкой NFC, который Xiaomi обычно выпускает по всему миру через некоторое время после выхода модели без NFC. Несмотря на это, дизайн должен быть одинаковым у всех моделей Band 7, а не только у версии с поддержкой NFC.

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К сожалению, пока нельзя проверить подлинность фотографии. Следовательно, относиться к ней следует с долей недоверия, пока не появится изображение с более высоким разрешением. Дизайн Band 7 во многом напоминает своего предшественника. Кроме того, увеличенный дисплей соответствует более ранним утечкам из кода MIUI, который был обнаружен в марте. Ожидается, что Band 7 будет иметь дисплей на 40 пикселей шире и на 4 пикселя выше, чем его предшественник.

Однако неизвестно, будут ли у Band 7 более тонкие рамки дисплея, чем у Mi Band 6. Кроме того, отображаемая цена соответствует цене Mi Band 6, продаваемой в Китае под названием Mi Smart Band 6. Хотя 279 юаней в настоящее время равняются примерно 40 долларам и 38 евро, версия Mi Band 6 без NFC, продающаяся в еврозоне за 45 евро, в настоящее время стоит почти 320 юаней.

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Таким образом, китайские цены Xiaomi напрямую не конвертируются в другие валюты. По слухам, Xiaomi выпустит Band 7 уже в следующем месяце. Другие подробности на данном этапе остаются неизвестными, кроме возможности того, что Xiaomi наконец-то оснастит свой фитнес-трекер модулем GPS.