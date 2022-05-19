Эти две видеокарты были последними, которые не затронул предыдущий взлом защиты LHRv2

В начале этого месяца разработчики NiceHash подтвердили, что они успешно взломали алгоритм LHR (Lite Hash Rate), реализованный NVIDIA для своих видеокарт GeForce RTX 30, чтобы ограничить скорость майнинга криптовалюты. Модели видеокарт теперь полностью разблокируются с помощью программного обеспечения, при этом не требуется никакого специального оборудования.

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Нетронутыми оставались лишь две карты GeForce: RTX 3050 8 ГБ и RTX 3080 12 ГБ. В этих моделях была новая версия алгоритма защиты, которая еще не была взломана. Однако, это не было большой проблемой, так как обновленный алгоритм только что был взломан на 90%, как сообщает портал Tom’s Hardware.

Для работы NiceHash QuickMiner v0.5.4.2 RC требуется драйвер NVIDIA 512.15 или новее. Tom’s Hardware представил диаграмму, в которой перечислены все модели от RTX 3050 с их соответствующими показателями скорости хеширования.

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Однако на сегодняшний день время уже упущено. Большинство криптовалют, связанных с майнингом на GPU, потеряли значительную часть своей стоимости, до такой степени, что добывать их просто невыгодно, или возврат инвестиций займет слишком много времени.