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goldas За пост начислено вознаграждение
Алгоритм защиты NVIDIA LHRv3 для RTX 3050 и RTX 3080 12 ГБ взломан
Эти две видеокарты были последними, которые не затронул предыдущий взлом защиты LHRv2
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3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

 В начале этого месяца разработчики NiceHash подтвердили, что они успешно взломали алгоритм LHR (Lite Hash Rate), реализованный NVIDIA для своих видеокарт GeForce RTX 30, чтобы ограничить скорость майнинга криптовалюты. Модели видеокарт теперь полностью разблокируются с помощью программного обеспечения, при этом не требуется никакого специального оборудования.

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 Нетронутыми оставались лишь две карты GeForce: RTX 3050 8 ГБ и RTX 3080 12 ГБ. В этих моделях была новая версия алгоритма защиты, которая еще не была взломана. Однако, это не было большой проблемой, так как обновленный алгоритм только что был взломан на 90%, как сообщает портал Tom’s Hardware.

 Для работы NiceHash QuickMiner v0.5.4.2 RC требуется драйвер NVIDIA 512.15 или новее. Tom’s Hardware представил диаграмму, в которой перечислены все модели от RTX 3050 с их соответствующими показателями скорости хеширования.

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3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
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!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

 Однако на сегодняшний день время уже упущено. Большинство криптовалют, связанных с майнингом на GPU, потеряли значительную часть своей стоимости, до такой степени, что добывать их просто невыгодно, или возврат инвестиций займет слишком много времени.

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