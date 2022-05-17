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Видеокарты GeForce RTX 40 могут получить аналогичный серии GeForce RTX 30 дизайн
Такой вывод следует из опубликованных в сети фотографий системы охлаждения грядущего флагмана
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 В сети появились фотографии, предположительно показывающие графическую карту RTX 4090, которые появились на форуме Chiphell. На изображениях показано почти идентичная GeForce RTX 3090 Ti система охлаждения видеокарт. Основание кулера, которым он соприкасается с графическим процессором и памятью, похоже, несколько увеличено.

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 Если предположить, что фотографии реальны, то похоже NVIDIA сохранит дизайн системы охлаждения с двумя вентиляторами, воздушный поток которых направлен в двух разных направлениях. Кроме того, при беглом взгляде можно заметить, что радиатор RTX 4090 имеет больше ребер, чем кулер RTX 3090 Ti.

 Радиатор RTX 4090 Ti будет очень похож на RTX 3090 Ti с точки зрения дизайна и того факта, что эталонная модель NVIDIA сохранит V-образную компоновку печатной платы. Однако базовая плата намного больше, что подтверждается фотографиями из обзора TechPowerUP RTX 3090 Ti. Эта модель считается тестовой перед выходом графического процессора AD102.

 Кроме того, были показаны фотографии рамы системы охлаждения RTX 4090 TI. Из-за того, что изображения имеют очень плохое разрешение, нельзя быть уверенным, что это действительно подлинные фотографии, а не фотошоп.

 Следует отметить, что очень похожая утечка произошла на Chiphell почти 2 года назад, всего за 3 месяца до анонса GeForce RTX 3080. Поэтому возникает резонный вопрос, почему система охлаждения нового поколения на картах GeForce впервые показывается на китайских форумах перед запуском.

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 Что касается последней информации о серии RTX 40, то её выход следует ожидать во второй половине июля, а флагманская видеокарта RTX 4090 будет иметь 16128 ядер CUDA, память GDDR6X 21 Гбит/с и энергопотребление 450 Вт.

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