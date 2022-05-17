Вскоре ожидается выход игровой консоли GPD Win Max 2. Предыдущий слух предполагал, что грядущая портативная консоль будет оснащена процессором Intel Core i7-1280p. Однако, вскоре после этого появились подробности о процессоре AMD Ryzen 7 6800U. В то время как процессор Intel является довольно хорошим, как показали подробные тесты, APU AMD на архитектуре Zen 3+ лучше подходит для игр благодаря встроенному графическому процессору Radeon 680M.
реклама
Сообщается, что GPD уже получила первую партию чипов Ryzen 7 6800U, а прототип GPD Win Max 2 будет готов к июню 2022 года. Информация поступила от ютубера Кэри Голомба, который занимается исключительно портативными консолями. Продажи должны начаться в ближайшие недели, что значительно раньше другой консоли Aya Neo 2 с процессором Ryzen 7 6800U.
Интересно, что GPD Win Max 2 классифицируется как портативная консоль, однако ее форм-фактор больше похож на ноутбук с 10,1-дюймовым экраном и полноценной QWERTY-клавиатурой. Неудобное расположение кнопок для большого пальца может привести к случайным нажатиям, что заставит пользователей использовать контроллеры.