Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Игровая консоль GPD Win Max 2 получит процессор AMD Ryzen 7 6800U
Прототип устройства может быть готов уже к июню 2022 года
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

 Вскоре ожидается выход игровой консоли GPD Win Max 2. Предыдущий слух предполагал, что грядущая портативная консоль будет оснащена процессором Intel Core i7-1280p. Однако, вскоре после этого появились подробности о процессоре AMD Ryzen 7 6800U. В то время как процессор Intel является довольно хорошим, как показали подробные тесты, APU AMD на архитектуре Zen 3+ лучше подходит для игр благодаря встроенному графическому процессору Radeon 680M.

реклама

 Сообщается, что GPD уже получила первую партию чипов Ryzen 7 6800U, а прототип GPD Win Max 2 будет готов к июню 2022 года. Информация поступила от ютубера Кэри Голомба, который занимается исключительно портативными консолями. Продажи должны начаться в ближайшие недели, что значительно раньше другой консоли Aya Neo 2 с процессором Ryzen 7 6800U.

анонсы и реклама
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

 Интересно, что GPD Win Max 2 классифицируется как портативная консоль, однако ее форм-фактор больше похож на ноутбук с 10,1-дюймовым экраном и полноценной QWERTY-клавиатурой. Неудобное расположение кнопок для большого пальца может привести к случайным нажатиям, что заставит пользователей использовать контроллеры.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen #ryzen 7 #apu amd #игровая консоль #ryzen 7 6800u
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
Похоже, флагманский графический процессор AMD Navi 31 назвали в честь рыбного блюда
Графический процессор AMD Navi 31 может получить название Plum Bonito
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
91
Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
25
Япония поможет Украине преодолеть топливный кризис
140
Elliptic: резервные $3,5 млрд BTC рухнувших монет Terra и Luna исчезли в неизвестном направлении
2
Биткоин перешёл к падению на фоне падения экономики США – положение на утро 16 мая 2022 года
45
Китайская видеокарта Fenghua No.1 получит память GDDR6X на 21 Гбит/с, как у GeForce RTX 4090 Ti
6
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
28
Новый бета драйвер Intel указывает на подготовку пяти настольных видеокарт
1
Японские ученые разработали экологичный спрей, который может превратить бумагу в пластик
+
Недорогие процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
6
Опубликованы предполагаемые цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения
20
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
27
McDonald's продаёт активы российской компании за $1.4 млрд и прощается с российским рынком
40
Первые пользовательские тесты Radeon RX 6950 XT – суперфлагман или разочарование года от TG
8
Россияне стали чаще красть еду в магазинах за последние 3 месяца
86
Основатель Terra До Квон, описал план действий по выходу из кризиса
3
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
12
Bloomberg: на закрытом заседании Еврокомиссия одобрила покупку российского газа в рублях
6
Илон Маск предположил, что свыше 90% пользователей Twitter могут оказаться ботами
7
Прохладно принятая игроками Total War Warhammer 3 закономерно растеряла практически весь «онлайн»
+

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
26
Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации
25
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
4
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
19
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
41
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
53
История игр про выживание
2

Сейчас обсуждают

Максим Шилов
15:39
Ты сука чмо!
Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
ахахах
15:39
самолёт мрия-это самой большой самолёт в мире,если ты невкурся 625тонн взлетают,к примеру БТР тонн 14
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Pilat2009
15:38
Грозный в свое время раскатали под ноль.Съезди сейчас ,посмотри
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
wwr222
15:37
На чипах памяти, могут быть на питании платы. Не нашел именно такую модель. Так-то с другими модификациями ноут выглядит солидно по охладу. Скорее всего у тебя уже паста подсохла и нужно обслуживание ...
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Ankain357
15:36
Операция DeBitcoin-изация и Crypto-замещение достигли поставленных целей.
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
ахахах
15:35
спутник чей?у них и надо спрашивать
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Infinity78
15:33
откуда интернет в насосной станции?
Майнеры в Махачкале больше года нелегально использовали насосную станцию как энерго-донора для фермы
Станислав Цой
15:32
А прокладки куда ставятся?
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Николай Врублевский
15:32
Оверклокерс - сайт про технологии, а АЗЛК создавал технологии, продвигавшие автоспорт в стране и приносившие ей авторитет. А комментатор идет курить матчасть.
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Zorro
15:31
Какой то тихоход. Глянь какие бывают
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем