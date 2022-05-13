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Обновленный смартфон Nokia N73 получит 200-мегапиксельную камеру
Основой камеры станет датчик ISOCELL HP1 от компании Samsung
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 В марте компания HMD Global заявила ресурсу Android Authority, что хочет вступать в схватку за топовые спецификации своих смартфонов, а представить нечто новое. Теперь появились противоречивые сообщения о том, что компания планирует возродить смартфон Nokia N73, первоначально выпущенный в 2006 году. Предположительно, HMD Global разрабатывает новую Nokia N73 с пятью камерами, которые в последний раз использовались в Nokia 9 PureView.

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 По данным CNMO, Nokia N73 также имеет два светодиода вспышки, как и грядущий OnePlus Nord 2T. Тот же источник утверждает, что HMD Global будет использовать в своих устройствах 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HP1, который Samsung анонсировала в прошлом году. Ожидается, что новый флагманский датчик Samsung ISOCELL HP1 дебютирует в смартфоне Frontier от компании Motorola.

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 Хотя датчик ISOCELL HP1 еще не появился в конечных устройствах, известно, что он имеет оптический размер 1/1,22 дюйма и размер пикселей 0,64 мкм, которые можно увеличить до 2,56 мкм с помощью технологии объединения пикселей. Других подробностей о характеристиках смартфона и его внешнем виде нет. Показанный рендер не означает, что смартфон будет выглядеть именно так.

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