Основой камеры станет датчик ISOCELL HP1 от компании Samsung

В марте компания HMD Global заявила ресурсу Android Authority, что хочет вступать в схватку за топовые спецификации своих смартфонов, а представить нечто новое. Теперь появились противоречивые сообщения о том, что компания планирует возродить смартфон Nokia N73, первоначально выпущенный в 2006 году. Предположительно, HMD Global разрабатывает новую Nokia N73 с пятью камерами, которые в последний раз использовались в Nokia 9 PureView.

реклама

По данным CNMO, Nokia N73 также имеет два светодиода вспышки, как и грядущий OnePlus Nord 2T. Тот же источник утверждает, что HMD Global будет использовать в своих устройствах 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HP1, который Samsung анонсировала в прошлом году. Ожидается, что новый флагманский датчик Samsung ISOCELL HP1 дебютирует в смартфоне Frontier от компании Motorola.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Хотя датчик ISOCELL HP1 еще не появился в конечных устройствах, известно, что он имеет оптический размер 1/1,22 дюйма и размер пикселей 0,64 мкм, которые можно увеличить до 2,56 мкм с помощью технологии объединения пикселей. Других подробностей о характеристиках смартфона и его внешнем виде нет. Показанный рендер не означает, что смартфон будет выглядеть именно так.