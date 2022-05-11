Редакторам Le Comptoir du Hardware, принимающим участие в конференции Intel Vision 2022, разрешили сфотографировать первый потребительский процессор на базе техпроцесса Intel 4, относящийся к 14-му поколению Intel Core Meteor Lake.
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Фотографии мобильного процессора Meteor Lake демонстрируют новую гибкую мозаичную архитектуру для эффективных мобильных процессоров с низким энергопотреблением. В этой архитектуре будут использоваться малые и большие ядра, как в Alder Lake и грядущей серии Raptor Lake.
Снимок кристалла, опубликованный французским техническим веб-сайтом, вероятно, показывает небольшой кристалл для устройств со сверхнизким энергопотреблением. Предполагается, что это конфигурация с 2 производительными ядрами и 8 энергоэффективными ядрамиt, основанная на гибридной архитектуре Redwood Cove и Crestmont.
Чего не хватает на этом кристалле, так это интерфейсов и графики. Они будут размещены по разным плиткам, которые позже будут объединены в один пакет с использованием собственной технологии упаковки Intel Foveros.
Эта плитка производится с использованием техпроцесса Intel 4, который ранее просто назывался 7-нм техпроцессом. По данным Intel, этот техпроцесс обеспечит прирост производительности на ватт более чем на 20% по сравнению с Intel 7 (10 нм).
Meteor Lake станет новой платформой 2023 года, который, вероятно, сначала дебютирует на мобильных устройствах. Intel подтвердила, что архитектура станет основой чипов мощностью до 125 Вт, это указывает на её применение в настольном сегменте.