Такую обновленную информацию сообщает инсайдер kopite7kimi

Грядущие видеокарты Nvidia GeForce RTX 40-й серии продолжают пополняться слухами. Инсайдер kopite7kimi, который имеет безупречную историю с утечками по картам Ampere, раскрыл потенциальные конфигурации памяти видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4070.

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Видеокарта GeForce RTX 4090 использует GPU AD102 и, вероятно, является флагманским чипом для линейки Nvidia следующего поколения. Новинка может получить 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, которая использовалась Nvidia для GeForce RTX 3090 Ti. Таким образом, Nvidia может не увеличить объем памяти для флагмана нового поколения.

Если предположить, что GeForce RTX 4090 сохранит 384-битный интерфейс памяти, как и GeForce RTX 3090 Ti, то она обеспечит пропускную способность памяти до 1 ТБ/с. Таким образом, GeForce RTX 4090 предлагает пропускную способность памяти только на 7,7% выше, чем предшественник.

Кроме обновления памяти GeForce RTX 4090 также будет иметь больше ядер CUDA. Однако точное значение пока неизвестно. Предварительная оценка составляет от 17000 до 18500 ядер. Также по логике вещей, Nvidia предстоит увеличить лимит мощности GeForce RTX 4090. Ранние данные о GeForce RTX 4090 показывают, что видеокарта может потреблять до 600 Вт энергии.

Видеокарта ступенькой ниже GeForce RTX 4080 может использовать GPU AD103. Утечка сообщала, что она будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6X. Это на 60% больше памяти, чем у предшественника в лице GeForce RTX 3080, и на 33,3% больше, чем у GeForce RTX 3080 12 ГБ. В данном случае также нет точной информации о количестве ядер CUDA GeForce RTX 4080, но инсайдер kopite7kimi считает, что AD103 имеет такой же уровень TGP, как и GA102.

Что касается GeForce RTX 4070, то Nvidia вероятно буде использовать GPU AD104. Количество ядер CUDA может колебаться в районе 7500. kopite7kimi сообщает, что GeForce RTX 4070 будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью18 Гбит/с. Таким образом, у неё будет не только на 50% больше памяти, чем у GeForce RTX 3070, но и сами чипы GDDR6 будут быстрее.

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Новые видеокарты серии GeForce RTX 40 должны появятся на рынке до конца текущего года. Если предположение, что это может произойти в сентябре, а более медленные модели появятся на несколько месяцев позже.